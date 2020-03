Coronavirus, rivelazione di Ancelotti su Klopp | “Atto criminale!”

Il ‘Coronavirus’ ha mandato in tilt anche la UEFA e Ancelotti ha rivelato un retroscena su Liverpool-Atletico Madrid: “Secondo Klopp un atto criminale”.

Il dilagare del ‘Coronavirus’ nel mondo ha portato l’OMS a promuovere la malattia allo status di pandemia. Un disagio globale che, proprio per questo, coinvolge tutti quanti. Anche Carlo Ancelotti che ha lasciato l’Italia a fine dicembre, pochi mesi prima che si scatenasse l’epidemia nel Belpaese, per accasarsi sulla panchina dell’Everton in Inghilterra. Adesso anche nel Regno Unito il ‘Covid-19’ sta monopolizzando il dibattito pubblico, con il primo ministro Boris Johnson che è stato trovato positivo. In una lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’, Ancelotti ha dichiarato: “Stiamo vivendo una vita a cui non eravamo abituati, questo ci cambierà nel profondo”.

Coronavirus, Ancelotti rivela il pensiero di Klopp: “Giocare un atto criminale”

A Liverpool Ancelotti ha trovato come rivale nel derby cittadino Jurgen Klopp: il tedesco è l’allenatore del momento, campione d’Europa in carica e assoluto dominatore della Premier League con i ‘Reds’. Nell’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, Ancelotti ha rivelato qual è il pensiero del tecnico tedesco sulla decisione della UEFA di giocare il ritorno fra Liverpool e Atletico Madrid in Champions League: “Ho sentito Klopp nei giorni scorsi, mi ha confessato che aver fatto giocare la partita in quelle condizioni è stato un atto criminale ed io concordo con lui”. Una presa di posizione molto forte quella dell’allenatore del Liverpool, che in quella gara sono anche stati eliminati dal torneo.

Le decisione dell’UEFA relative all’impatto del ‘Coronavirus’ sulla Champions League non sono state ottimali né per Ancelotti né tantomeno per Klopp!

