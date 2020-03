In caso di arrivo alla Juventus del terzino del Real Madrid, possibile addio per Alex Sandro. L’ex Porto può rientrare in un’operazione più ampia con il Chelsea per Emerson e Jorginho

Torna di moda il nome di Marcelo per la Juventus. Il brasiliano del Real Madrid era stato accostato ai bianconeri a più riprese la scorsa stagione dopo lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo, che lo avrebbe voluto al suo fianco anche nell’esperienza italiana. Nel rapporto tra il nazionale verdeoro e i ‘Blancos’ si sarebbe addensata più di qualche crepa, con i rumors di un possibile addio in estate che hanno ripreso nuovo vigore.

La Juventus sarebbe la destinazione preferita dal giocatore in caso di rottura con il Real, con lo stesso CR7 che spinge per l’arrivo alla ‘Vecchia Signora’ dell’amico ed ex compagno di squadra. L’eventuale ingaggio di Marcelo porrebbe degli interrogativi su Alex Sandro, con la dirigenza della Continassa che potrebbe sacrificarlo per far posto appunto al connazionale. L’ex Porto è sotto contratto fino al 2023 con la Juve, che lo valuterebbe 40-45 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro apre all’arrivo di Jorginho

Alex Sandro inoltre frutterebbe una corposa plusvalenza, con le spasimanti al cartellino del numero 12 che certamente non mancherebbero in caso di addio al sodalizio campione d’Italia. Tra queste c’è il Chelsea, a caccia di un laterale sinistro su richiesta di Lampard e viste le incertezze sul futuro di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Proprio l’italo-brasiliano è nei radar della Juventus, che oltre all’ex Roma potrebbe sfruttare la carta Alex Sandro per arrivare ad un altro obiettivo del CFO Paratici in casa londinese, ovvero Jorginho.

Il regista della Nazionale azzurra è un pupillo di Sarri, che lo rivorrebbe a sua disposizione dopo le esperienza al Napoli e appunto al Chelsea la scorsa stagione. Jorginho, il cui prezzo oscilla intorno ai 60 milioni di euro, sarebbe ritenuto dalla dirigenza e dal tecnico il sostituto ideale di Pjanic, il cui futuro a Torino resta incerto dopo le ultime deludenti prestazioni. Una maxi operazione tra Juventus e Chelsea che accontenterebbe Sarri con Jorginho ed Emerson, mentre Alex Sandro farebbe il percorso inverso venendo incontro alle richieste di Lampard sulla panchina dei ‘Blues’.

G.M.