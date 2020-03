Calciomercato Juventus, ‘bomba’ Kane | L’annuncio sul futuro

Harry Kane è tornato a parlare del suo futuro. L’attaccante inglese del Tottenham ha svelato cosa succederà nei prossimi mesi: ecco la sua rivelazione

Harry Kane potrebbe lasciare il Tottenham al termine della stagione. L’attaccante inglese ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti attraverso la videochiamata su Instagram sul canale di Sky Sport con Jamie Redknapp.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super colpo in Premier | Pjanic la ‘chiave’

Calciomercato Juventus, Kane svela il suo futuro

Harry Kane ha parlato anche così del suo futuro rispondendo a diverse domande. La sua aspirazione, afferma l’attaccante inglese, è quella di essere considerato uno dei migliori al mondo: “È una di quelle cose, non potrei dire di sì, non potrei dire di no. Adoro gli Spurs, amerò sempre gli Spurs. Non sono uno qualsiasi che rimarrà lì solo per il gusto di farlo “, ha rivelato a Redknapp.

Poi il centravanti del Tottenham ha aggiunto: “Sono un giocatore ambizioso, voglio migliorare, voglio migliorare, voglio diventare uno dei migliori giocatori”. Sul futuro ha ammesso: “Tutto dipende da cosa succede come squadra e da come progrediamo come squadra. Quindi non è certo che rimarrò lì per sempre, ma non è nemmeno un no.”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno Pogba | ‘Bomba’ dalla Spagna!

Infine, ha elogiato anche la bravura del suo allenatore José Mourinho: “È entrato e quello che vedi è quello che ottieni. È una persona onesta. Dal mio punto di vista ho costruito un buon rapporto con lui. Parliamo ogni giorno”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Vecino in uscita | Nuova ipotesi di scambio!

Serie A, Spadafora annuncia: “3 maggio in campo? Irrealistico”

Juventus, Marcelo apre al maxi affare | Il pupillo torna da Sarri