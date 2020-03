La Juventus trema: i rapporti fra Raiola e Florentino Perez continuano a migliorare e questa estate potrebbe trarne vantaggio il Real Madrid.

Il trasferimento più importante della scorsa campagna estiva della Juventus è stato Matthijs de Ligt: i bianconeri sono riusciti ad acquistare il centrale classe ’99 per 75 milioni di euro, strappandolo alla concorrenza di squadre come Real Madrid e Barcellona. Proprio riguardo ai catalani ‘Diario Gol’ svela un clamoroso retroscena di mercato: secondo gli spagnoli, Messi e Pique avrebbero messo un veto all’arrivo di de Ligt. Il difensore olandese, dopo un primo periodo di ambientamento difficoltoso, è riuscito a trovare grande continuità in bianconero ed è diventato uno degli intoccabili dell’undici di Maurizio Sarri. In estate, però, dalla Spagna potrebbe esserci un nuovo assalto sul centrale della Juventus.

Calciomercato Juventus, Raiola spinge de Ligt al Real Madrid

La preoccupazione della Juventus di perdere de Ligt dopo appena un anno potrebbe essere giustificata: i rapporti di Raiola con Florentino Perez si sono intensificati nelle ultime settimane e questo potrebbe avere un impatto negativo per la ‘Vecchia Signora’. Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, il patron del Real Madrid vorrebbe riuscire a prendere de Ligt e avrebbe già avviato i contatti con Raiola, che ha già annunciato di voler portare un suo giocatore ai ‘Blancos’. Che potrebbe non essere, quindi, necessariamente Pogba. Il centrale olandese, dal canto suo, avrebbe dato il via libera al procuratore di origini italiane di trattare con il Real Madrid: de Ligt, infatti, sarebbe molto felice di giocare al ‘Santiago Bernabeu’. Per questo, visti gli ottimi rapporti tra i club è possibile che la trattativa già cominciata potrebbe concludersi positivamente.

Brutte notizie per la Juventus, al centrale ex-Ajax potrebbe essere bastata una sola stagione per decidere di cambiare aria e lasciare l’Italia. Il richiamo del campionato spagnolo è forte per tutti i calciatori, squadre come il Real ed il Barcellona rappresentano il meglio del calcio europeo. L’assalto delle ‘Merengues’ sul centrale olandese potrebbe essere motivo di grattacapi per Fabio Paratici nei prossimi mesi.

