Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma in A | Scambio più soldi!

La Juventus sembrerebbe avere l’asso nella manica per arrivare ad un top player della Serie A: bianconeri pronti a lanciare l’offensiva

Con il campionato sospeso fino a data da destinarsi, in casa Juventus si lavora per assicurarsi nuovi grandi colpi di mercato per la finestra estiva di calciomercato. I bianconeri avrebbero nel mirino un top player della Serie A, desiderato da Fabio Paratici già da tempo. Per riuscire ad acquistarlo la società juventina sembrerebbe avere un asso nella manica da giocarsi, pronta l’offerta di scambio con una clausola.

Calciomercato Juventus, il piano per Zaniolo: Kulusevski nella trattativa, ma con la clausola

La Juventus è sempre in cerca di nuovi talenti da inserire in rosa. La squadra bianconera segue da tempo il giovane talento della Roma, Niccolò Zaniolo. Il CFO juventino, Fabio Paratici, lo osserva da circa un anno, testimone la lista lasciata in un ristorante un anno fa con il nome del calciatore scritto sopra. Il calciatore dalla Roma sarebbe valutato tra i 50 ed i 60 milioni di euro, così il piano della società juventina per arrivare al classe 1999 sarebbe uno scambio con conguaglio economico in favore dei giallorossi. Il giocatore bianconero da inserire nella trattativa sarebbe Dejan Kulusevski, acquistato dalla Juventus nell’ultima finestra invernale di mercato, ma lasciato in prestito al Parma fino a fine stagione, che sicuramente in giallorosso troverebbe maggiore spazio da titolare. La parte economica da aggiungere ammonterebbe massimo a 20 milioni, visto che il calciatore acquistato dal Parma costò alla Juventus più di 40 milioni.

Inoltre, la società juventina vorrebbe inserire il diritto di recompra per lo svedese, così da non perdere totalmente il controllo del cartellino del giocatore diciannovenne. La Roma al momento sarebbe intenzionata a rifiutare, poiché Zaniolo è considerato un giocatore importante. C’è da valutare però la possibilità che i giallorossi potrebbero cercare acquirenti per il calciatore in futuro, per l’esigenza di fare plusvalenze. Così i due club potrebbero studiare anche altre soluzioni, valutando anche altri giocatori da inserire come contropartite.

