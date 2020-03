Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo in bilico | Tutti gli scenari

Il futuro di Cristiano Ronaldo è in bilico, queste settimane saranno cruciali. Confronto con la società decisivo: tre le ipotesi

Tutto sommato è un buona annata quella che sta vivendo la Juventus, che può ancora raggiungere il massimo in quanto è in lotta per tutte e tre le competizioni. Il problema, però, è l’incognita riguardante il proseguimento della stagione: non si sa ancora quando e se si ripartirà vista l’emergenza coronavirus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, via libera al trasferimento | Addio Juve

In questo momento di pausa, tutte le attenzioni sono dedicate al calciomercato e allo studio delle operazioni da fare nei prossimi mesi. La società sta pensando prima di tutto ai calciatori già presenti in rosa e in particolare saranno settimane importanti per decidere il futuro di Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> Serie A tra scudetto e deadline ripresa | L’ostacolo sono i club: ecco perchè

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo in bilico: tre le possibili opzioni

Il fuoriclasse portoghese era pronto a dare il massimo in questo rush finale per provare a vincere la Champions League anche con la maglia bianconera. Ora però tutto potrebbe saltare e questo obiettivo potrebbe slittare direttamente all’anno prossimo. Come riporta Il Messaggero, però, molto dipenderà dal confronto che ci sarà a fine stagione tra la società e Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa tedesca | 100 milioni!

Ovviamente si discuterà del futuro e si cercherà di non far partire uno dei calciatori più forti di sempre. Le opzioni sono tre: CR7 potrebbe decidere di restare fino al 2022, annata in cui gli scade il contratto, oppure potrebbe pensare a un cambio di squadra. Da non escludere, però, la terza ipotesi riguardante un possibile prolungamento fino al 2023 con l’ingaggio che sarebbe spalmato su tre stagioni.

Le ipotesi sono tante, la Juventus non vuole perdere il proprio pezzo pregiato ma la volontà di Cristiano Ronaldo farà sicuramente la differenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ‘bomba’ Kane | L’annuncio sul futuro

Calciomercato Juventus, addio pesante | Contatti avviati, c’è l’ok del giocatore!