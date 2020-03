Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo | Il big trova una nuova squadra

La Juventus studia le mosse per il colpo estivo a centrocampo. Sfuma un obiettivo ma si libera la strada per il big più cercato

La Juventus vive una buona stagione ma inizia a muoversi sul calciomercato per rinforzare il suo reparto più in difficoltà, ovvero il centrocampo. Nel corso di questi anni i bianconeri hanno perso sempre più elementi di qualità in mezzo al campo senza riuscire a rimpiazzarli a dovere.

La stagione era iniziata con grande ottimismo per l’ottimo rendimento di Miralem Pjanic, ma il calciatore ha avuto un calo importante e la Juventus si è ritrovata in netta difficoltà. Dopo aver fatto acquisti importanti in difesa e attacco in questi anni, dunque, in estate il top player potrebbe arrivare in centrocampo.

Calciomercato Juventus, lo United pensa a rimpiazzare Pogba: soffiato Saul!

Nel corso di questi mesi il calciatore più accostato ai bianconeri è sicuramente Paul Pogba, che ha manifestato più volte la voglia di tornare a Torino. Un altro elemento visionato è Saul dell’Atletico Madrid, ma quest’ultimo sembrerebbe sempre più vicino a trasferirsi al Manchester United per una cifra di circa 150 milioni di euro, così come riporta il DailyStar.

Da un lato non sarebbe una buona notizia per la Juventus perché sfumerebbe l’obiettivo spagnolo, ma dall’altro potrebbe essere positivo in quanto significherebbe che i Red Devils sarebbero disposti a cedere Paul Pogba.

Nonostante l’emergenza coronavirus, si prospetta un calciomercato ricco di cambiamenti e Fabio Paratici vuole fare un colpo importante per ridare qualità al centrocampo bianconero.

