L’Atletico Madrid irrompe su Gabriel Jesus, obiettivo di calciomercato anche dei bianconeri in attacco per la prossima estate

La Juventus ha messo nel mirino anche Gabriel Jesus per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. Gonzalo Higuain potrebbe salutare Torino in estate, con la dirigenza della Continassa intenzionata a svecchiare l’attacco di Sarri con un centravanti più giovane e di caratura internazionale. In cima alla lista della spesa del CFO Paratici resta sempre Icardi, il cui riscatto dall’Inter per 70 milioni del PSG è in bilico.

Ma non c’è solo ‘Maurito’ nei pensieri della Juve, che guarda con particolare interesse agli scenari appunto su Gabriel Jesus. Il giovane brasiliano potrebbe lasciare il Manchester City per giocare con continuità, visto che nello scacchiere di Pep Guardiola deve sudarsi una maglia da titolare con il ‘Kun’ Aguero. La mancata partecipazione alla Champions League per il ban Uefa potrebbe essere un ulteriore tassello per l’ex Palmeiras a salutare i ‘Citizens’ e iniziare così una nuova avventura lontano da Manchester.

Calciomercato Juventus, pericolo Atletico per Gabriel Jesus

La Juventus in caso d’assalto a Gabriel Jesus dovrà però fare i conti con l’Atletico Madrid. Diego Pablo Simeone ha richiesto un attaccante dalla caratteristiche del nazionale verdeoro per rinnovare l’attacco, con Diego Costa destinato all’addio in estate. I ‘Colchoneros’ avrebbero già sondato il terreno con l’entourage del classe ’97, che avrebbe dato il benestare ad un possibile sbarco a Madrid. Fondamentale in questo senso sarà però la qualificazione alla prossima Champions della squadra madrilena. Gabriel Jesus potrebbe così formare un tandem da urlo per i prossimi anni insieme a Joao Felix, con Morata riserva di lusso a disposizione di Simeone. Il City con un’offerta da 70 milioni di euro darebbe il via libera all’operazione, con il ‘Cholo’ pronto ad anticipare la Juve per fregiarsi del cartellino del talento verdeoro.

G.M.