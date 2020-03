Calciomercato Juventus, lo United sostituisce Pogba | Pronti 150 milioni

La Juventus continua a nutrire speranze per il ritorno di Pogba: il Manchester United sta preparando un’offerta da 150 milioni per il sostituto.

Il sogno, neanche troppo nascosto, della Juventus è quello di raccogliere Pogba tra le proprie fila. Il centrocampista francese non ha mai rotto del tutto il legame con il club piemontese e la sua classe in mezzo al campo non è mai stata sostituita. I rapporti di Pogba con il Manchester United sono sempre più incrinati e la cessione sembra essere la soluzione più congeniale a tutti. Dall’Inghilterra, intanto, arrivano segnali positivi per la Juventus: i ‘Red Devils’, infatti, starebbero preparando una maxi offerta per il sostituto del francese a centrocampo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo in bilico | Tutti gli scenari

Calciomercato Juventus, spiraglio per Pogba | Lo United vuole Saul

L’addio di Pogba allo United sembra essere sempre più inevitabile e la Juventus vuole farsi trovare pronta. Secondo quanto rivelato dal ‘Daily Star’, il Manchester United sarebbe disposto a pagare la clausola da 150 milioni di euro per Saul Niguez. Il centrocampista classe ’94 dell’Atletico Madrid completerebbe con Bruno Fernandes il centrocampo dei ‘Red Devils’, lasciando nel dimenticatoio dell’Old Trafford Paul Pogba.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma in A | Scambio più soldi!

Il centrocampista francese sarebbe, così, libero di cambiare aria: Raiola potrebbe decidere di riportare Pogba alla Juventus, ‘locus amoenus’ per il giocatore francoguineano, oppure cedere alle lusinghe di Florentino Perez e portarlo al Real Madrid. Per i bianconeri si tratterebbe in ogni caso di un’operazione dai costi elevati, ma Fabio Paratici negli ultimi anni ha abituato i tifosi ai fuochi d’artificio.

La Juventus continua a sognare Pogba: il Manchester United, intanto, pensa al sostituto e prepara un’offerta da 150 milioni per Saul Niguez!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, via libera al trasferimento | Addio Juve

Serie A tra scudetto e deadline ripresa | L’ostacolo sono i club: ecco perchè

Coronavirus, rivelazione di Ancelotti su Klopp | “Atto criminale!”