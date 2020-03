Juventus, rivoluzione bianconera | C’è un top player dalla Spagna!

La Juventus non si ferma nemmeno con l’emergenza Coronavirus. La società bianconera è sempre tra le protagoniste: assalto possibile dalla Liga!

Continua la ricorsa della Juventus per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. Il club bianconero sarebbe così alla ricerca di top player in grado di mantenere lo stesso livello in caso di possibili addii clamorosi.

Calciomercato Juventus, Piquè per il post Bonucci: operazione difficile

Sulle tracce dell’ormai difensore esperto bianconero, Leonardo Bonucci, ci sarebbe da tempo un forte interessamento del Manchester City. Già in passato lo stesso club inglese aveva provato a soffiarlo alla Juventus: ora la sua valutazione si aggira intorno ai 40-50 milioni di euro con il manager catalano, Pep Guardiola, da sempre innamorato del giocatore.

Così lo stesso club italiano potrebbe così pensare ad un sostituto all’altezza in caso di addio di Bonucci. Si tratta dell’esperto giocatore del Barcellona, Gerard Piquè, che sarebbe in rottura con i catalani a causa di alcuni problemi avuti durante la stagione. E così lo spagnolo sarebbe anche pronto a trasferirsi in Serie A per la sua ultima avvincente avventura della carriera. Con il contratto in scadenza nel giugno 2022, la sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

