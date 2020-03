Calciomercato Juventus, Paratici studia il rientro | Servono 26 milioni

La Juventus pensa al domani ed a riportare un gioiello a Torino: per farlo i bianconeri hanno un canale preferenziale che potrebbe essere percorso presto.

La programmazione puntuale è stata la cifra stilistica che ha contraddistinto la Juventus negli ultimi anni e che ha portato i bianconeri a tanti successi. In questo settore Fabio Paratici è un vero e proprio maestro: il direttore sportivo della ‘Vecchia Signora’ lascia poco, anzi pochissimo, al caso e alimenta la rosa di giovani talenti. Nel suo trascorso in bianconero sono diversi gli acquisti under-21 di Paratici: alcuni di questi, come Pogba e Bentancur, si sono ritagliati uno spazio importante nella prima squadra, mentre altri sono stati ceduti per farsi le ossa. La Juventus, però, su molti di questi ha mantenuto un canale preferenziale: in estate Paratici potrebbe decidere di riportare a Torino un giovane talento.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, lo United sostituisce Pogba | Pronti 150 milioni

Calciomercato Juventus, Mandragora verso il ritorno | Costa 26 milioni

Per Rolando Mandragora potrebbero riaprirsi le porte dell’Allianz Stadium: secondo quanto rivelato da ‘Goal’, la Juventus sarebbe intenzionata ad esercitare la recompra sul centrocampista dell’Udinese fissata a 26 milioni di euro. I bianconeri avevano acquistato Mandragora dal Genoa nel 2016, strappandolo ad una concorrenza importante sia in Italia che all’estero, e dopo lo avevano girato in prestito al Crotone. L’annata con gli ‘Squali’ in Serie A era stata positiva, ma non abbastanza da far guadagnare al centrocampista classe ’97 il rientro alla Juventus. E così è arrivata la cessione per 20 milioni di euro all’Udinese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, idea shock | Scambio due per uno con Guardiola!

La Juventus ha sempre mantenuto aperto uno spiraglio per Rolando Mandragora, inserendo nell’operazione con l’Udinese una clausola di riacquisto fissata a 26 milioni di euro. Una scelta dettata dalla fiducia che Fabio Paratici ha sempre nutrito per il giocatore napoletano, le cui qualità in fase di interdizione e di impostazione hanno sempre catturato l’interesse di molti club. In Friuli Mandragora ha trovato la giusta continuità, maturando una maggiore consapevolezza in mezzo al campo e confermando le aspettative suscitate in giovane età.

In estate Mandragora potrebbe dover cambiare maglia, pur rimanendo sempre in bianconero: per l’azzurro si potrebbero riaprire le porte della Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma in A | Scambio più soldi!

Serie A tra scudetto e deadline ripresa | L’ostacolo sono i club: ecco perchè

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo in bilico | Tutti gli scenari