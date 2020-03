Calciomercato Milan, colpo dalla Juventus | I dettagli dell’operazione

Il Milan è in cerca di giocatori di prospettiva per la prossima stagione e nei prossimi mesi potrebbe riaprire il discorso con la Juventus per il difensore.

Juventus e Milan stanno entrambe cogliendo l’occasione data dall’interruzione del calcio giocato per programmare le prossime stagioni. L’approccio delle due società, però, è molto differente: i bianconeri hanno la consapevolezza di avere una struttura solida alle proprie spalle ed una rosa ricolma di talento, mentre i rossoneri sono alle prese con un ricambio dirigenziale a cui seguirà probabilmente una rivoluzione sul mercato. Il nuovo Milan che sta disegnando e designando Gazidis avrà come caratteristica principale quella della gioventù: una politica ‘verde’, che punterà su giocatori considerati di prospettiva. Nella Juventus c’è un calciatore che ha tutte le caratteristiche ricercate dal ‘Diavolo’ e, dopo un timido approccio l’anno scorso, ora potrebbe esserci un nuovo assalto dei rossoneri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma in A | Scambio più soldi!

Calciomercato Juventus, il Milan ci riprova per Demiral | I dettagli

Le difficoltà difensive della Juventus ad inizio stagione, dovute al cambio di approccio richiesto da Maurizio Sarri ed all’infortunio di Chiellini che non ha lasciato a de Ligt il giusto tempo per ambientarsi, sono state superate anche grazie a Merih Demiral. Il centrale turco classe ’98 si stava prendendo la Juventus dimostrando una sicurezza da veterano e, con quell’aria da cattivo, imponendosi sugli avversari. La crescita di Demiral lo aveva persino portato a scavalcare de Ligt nelle gerarchie di Sarri per qualche partita, fino al brutto infortunio subito contro la Roma. La lunga assenza dai campi da gioco, per recuperare dalla rottura del legamento crociato, non ha scoraggiato i club interessati al difensore turco, fra i quali spicca il Milan.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo in bilico | Tutti gli scenari

I rossoneri, dopo aver provato a mettere le mani su Demiral lo scorso anno, potrebbero ripartire alla carica nelle prossime settimane. L’idea di Gazidis è quella di un’operazione sulla falsa riga di quella instaurata dalla Fiorentina per Kouamé: acquistare un giocatore infortunato, scommettano su un recupero senza problemi di sorta. La Juventus, dal canto suo, potrebbe incassare una cifra importante per un giocatore le cui condizioni fisiche rimangono incerte.

Il Milan è pronto a tornare a bussare alla porta della Juventus per Demiral: il centrale turco sarebbe l’ideale da affiancare a Romagnoli!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, via libera al trasferimento | Addio Juve

Serie A tra scudetto e deadline ripresa | L’ostacolo sono i club: ecco perchè

Calciomercato Juventus, beffa tedesca | 100 milioni!