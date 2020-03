Calciomercato Inter, si va già verso l’addio | Nuova ipotesi

Dopo appena un anno potrebbe finire l’avventura all’Inter di Diego Godin. L’uruguaiano ha mercato soprattutto in Spagna. C’è una nuova pretendente.

Non solo acquisti per l’Inter che la prossima estate dovrà anche valutare attentamente la posizione di alcuni calciatori. Tra questi spicca il nome di Diego Godin, arrivato meno di un anno fa a parametro zero dall’Atletico Madrid con il compito di conferire qualità ed esperienza alla retroguardia di Antonio Conte. L’uruguaiano non è però riuscito ad integrarsi perfettamente nei meccanismi della difesa a tre delle ct della nazionale che spesso gli ha preferito anche il giovane Bastoni. Una vera involuzione quindi per Godin che non ha rispettato a pieno le aspettative estive, motivo per cui potrebbe anche lasciare la rosa nerazzurro alla riapertura del calciomercato. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Inter, Godin ai saluti: ci pensa anche il Valencia

La versione interista di Diego Godin è dunque stata fin qui ben lontana da quella ammirata ai tempi dell’Atletico di Simeone. Per questo una clamorosa partenza estiva non va esclusa con una una nuova pretendente che si è aggiunta proprio nelle ultime ore. Nei giorni scorsi in tal senso si era parlato con insistenza dell’interesse di Manchester United e Tottenham in Premier League, mentre oggi spunta il nome di un club spagnolo.

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’ anche il Valencia si sarebbe unito al gruppo di squadre interessate al forte difensore uruguaiano che però dal canto suo al momento non sembra prendere in considerazione un ritorno in Spagna dove sarebbe poi costretto a giocare contro il ‘suo’ Atletico.

