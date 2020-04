Serie A, procuratori sempre più ricchi | Cifre da capogiro!

Nel calcio di oggi i rapporti con gli agenti dei calciatori possono fare la differenza. Lo hanno scoperto a proprie spese le squadre di Serie A. Ecco le cifre investite.

Clausole, ingaggi, prezzi dei cartellini e molto altro ancora. Nelle dinamiche del calciomercato moderno hanno un ruolo sempre più predominante i potentissimi agenti che circolano intorno ai profili più ambiti del mondo del pallone. Lo hanno scoperto sulla propria pelle le squadre di Serie A che hanno speso e continuano a spendere milioni e milioni di euro nell’ambito delle diverse operazioni di mercato. La FIGC ha infatti pubblicato, sulla base dell’art.8 in merito alla trasparenza, i compensi dei procuratori sportivi in relazione al 2019 nel campionato di Serie A, con attenzione focalizzata squadra per squadra. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Serie A, la classifica dei compensi agli agenti: super spese

Dati alla mano è salita la spesa per i procuratori da parte dei club di Serie A. Basti pensare che nel solo anno 2019 le società del massimo campionato italiano hanno versato nelle tasche degli agenti la bellezza di 187.851.487,86 di euro. Cifra imponente alimentata da tutte le operazioni che circondano l’operato degli stessi: dagli acquisti alle cessioni dei giocatori, passando anche per i rinnovi contrattuali. Numeri che divisi per le 20 squadre portano ad una media di circa 8,55 milioni di euro per club. Si tratta di un netto aumento rispetto al 2018 che aveva fatto registrare una spesa di 171 milioni. Tale dato è giustificato in parte dai soli versamenti delle big con Inter, Juventus, Milan e Roma che da sole hanno speso circa 119 milioni del totale.

La classifica in tal senso parla chiarissimo con la Juventus che ha speso più di tutte con i suoi 44.320.948,36, a seguire l’Inter a quota 31.819.411,33 e, sul terzo gradino del podio, la Roma, che ha pagato in totale nell’ultimo anno solare 23.228.104,00. Il Milan quarto chiude con circa 19,6 milioni di euro. L’ultimo posto di questa particolare classifica è occupato dal Brescia di Cellino con appena 506.209,37 euro versati nelle tasche dei procuratori.

