Calciomercato Roma, mirino a Barcellona | Sfida al Napoli

Junior Firpo verso l’addio al Barcellona, il terzino piace a Roma e Napoli, ma può rientrare nell’affare Lautaro Martinez con l’Inter.

Dopo essere arrivato in estate dal Real Betis per 18 milioni di euro (più 12 milioni di bonus), sembra essere già ai titoli di coda l’avventura di Junior Firpo con la maglia del Barcellona. Il terzino sinistro di origini dominicane è infatti in uscita dalla società catalana e in estate potrebbe essere ceduto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio con il Napoli | Lo chiama Gattuso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Friedkin porta un grande bomber | I dettagli

Calciomercato Roma e Napoli, idea Junior Firpo

Secondo quanto riferito dal quotidiano catalano ‘Sport’, il futuro di Firpo potrebbe essere in Serie A. Sul terzino sinistro classe 1996 avrebbero infatti messo gli occhi sia la Roma che il Napoli. Il Barcellona, come detto, non si opporrebbe ad una cessione, ma vorrebbe però ricavare dalla partenza dell’ex Real Betis almeno 20 milioni di euro.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

In particolare sarebbe il club capitolino quello maggiormente interessato. La Roma cerca un erede di Kolarov e un’alternativa di livello sulla corsia mancina. A giovare potrebbero essere i buoni rapporti tra club, data anche la cessione di Carles Perez che dalla Catalogna si è trasferito nella capitale. Ma il Barcellona starebbe pensando di cedere Firpo ad un’altra italiana.

L’interesse dei catalani nei confronti di Lautaro Martinez non si placa e non è escluso che la dirigenza ‘blaugrana’ possa provare ad inserire il cartellino del natio dominicano nella trattativa per arrivare all’attaccante argentino dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Milan, colpo a zero | Irrompe Ancelotti

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il presidente vuole il riscatto | “Proveremo a tenerlo”