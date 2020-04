Calciomercato Juventus, segnali dal brasiliano | “Sarri ha idee interessanti”

Il calciatore brasiliano elogia il tecnico della Juventus. È un obiettivo dei bianconeri per l’estate, possibile arrivo a parametro zero

La Juventus continua a pensare al calciomercato e studia nuove mosse per rinforzare il proprio attacco. Un elemento importante, di cui si è discusso tanto nei mesi scorsi, è l’esterno offensivo Willian. Il calciatore ha un contratto in scadenza a giugno e può arrivare a parametro zero, conosce già le idee di gioco di Maurizio Sarri e per questo può essere un elemento importante per accelerare la crescita.

Il brasiliano è stato allenato dal tecnico bianconero un anno fa con la maglia del Blues. Ecco le sue parole ai microfoni di ESPN riguardo l’esperienza con Maurizio Sarri: “Secondo me è un bravo allenatore, la sua idea tattica era molto interessante: ama il bel gioco e il possesso palla. Insieme abbiamo vinto un titolo molto importante come l’Europa League e siamo arrivati terzi in Premier League, davanti a tante squadre importanti”.

In caso di chiamata della Juventus, dunque, Willian sarebbe felice di ritrovare un allenatore con cui si è trovato bene.

