Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano sul futuro di Pjanic mettendo in evidenza le dichiarazioni di un ex bianconero ma anche la presunta volontà di Ronaldo

Si discute molto del futuro di Miralem Pjanic. Per molti addetti ai lavori il bosniaco è destinato a lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato, complice il suo rendimento non all’altezza delle aspettative. La volontà del centrocampista, che Sarri ha – fallendo – voluto elevare al ruolo di playmaker, è comunque quella di rimanere a Torino.

Almeno stando alle dichiarazioni ai microfoni di ‘Tuttosport’ del suo ex compagno in bianconero e alla Roma: “Ha ancora tre anni di contratto e alla Juve sta bene. E’ vero che a ogni mercato ha la possibilità di andare via: c’è il PSG interessato a lui, prima ancora lo ha cercato il Real ma, alla fine, lui ha prolungato con il club bianconero. Ha prevalso il suo amore per la Juve, dove sente la fiducia: nello spogliatoio è uno dei senatori, sa farsi ascoltare e rispettare. Poi, lo sappiamo, le situazioni possono cambiare, il club può decidere di cederlo. Ma se dipende dal giocatore, resta a Torino: a me non ha mai detto di voler cambiare aria, anzi…”.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, svolta Kane | L’attaccante ha scelto!

Calciomercato Juventus, futuro Pjanic: dalla Spagna chiamano in causa Ronaldo

Il futuro di Pjanic rimane comunque incerto, per ‘Don Balon’ possibile il divorzio dalla Juventus per ‘colpa’ di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese non sarebbe soddisfatto del rendimento del suo compagno, che pure stima, dando una sorta di via libera alla sua cessione. La ‘Vecchia Signora’ punterebbe a incassare sui 60-70 milioni, cifra che potrebbe poi reinvestire per riprendersi Paul Pogba. Va tuttavia detto che il Manchester United ne chiede circa 100 per il centrocampista francese, sempre nel mirino pure del Real Madrid.

LEGGI ANCHE ->>> Serie A, procuratori sempre più ricchi | Cifre da capogiro!