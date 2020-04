Calciomercato Napoli, ritorno clamoroso | Ecco l’offerta

Il Napoli si appresta ad una rivoluzione nel reparto offensivo in estate: Milik sempre più verso la Spagna, mentre De Laurentiis sogna il clamoroso ritorno.

La prossima estate potrebbe portare una vera e propria rivoluzione nell’attacco del Napoli: l’arrivo di Gattuso ha ridato un’identità definita agli azzurri e nella prossima finestra i campani cercheranno di completare l’opera. A gennaio, infatti, il centrocampo del Napoli ha subito un restyling con l’arrivo di Lobotka e Demme e il prossimo reparto ad essere oggetto di riforma è l’attacco. Milik, molto probabilmente, verrà sacrificato per fare cassa: sul polacco c’è l’interesse di Siviglia e Atletico Madrid. In entrata, però, De Laurentiis sogna il clamoroso ritorno.

Calciomercato Napoli, il sogno è il ritorno di Cavani | Pronto un triennale

Il grande sogno di De Laurentiis è quello di riportare Edinson Cavani al Napoli: il ‘San Paolo’ non ha mai dimenticato le gesta dell’uruguaiano e sarebbe pronto a riaccoglierlo. L’attaccante in estate andrà in scadenza con il PSG e potrà accasarsi dove meglio crede a parametro zero. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il Napoli avrebbe pronto un triennale da 7 milioni di euro a stagione, più un bonus di altri 7 milioni alla firma, per Cavani.

Il ritorno di Cavani al Napoli potrebbe essere più di una semplice suggestione: il patron azzurro avrebbe deciso di affidare nuovamente al ‘Matador’ l’attacco dei partenopei. Con il sogno Immobile che appare impossibile, con l’attaccante che sarebbe in procinto di rinnovare con la Lazio, ritorna l’idea Cavani. Il ‘San Paolo’ ha ancora negli occhi i 101 goal del ‘Matador’ con la maglia azzurra e l’anno prossimo il bottino potrebbe crescere ancora. Ad inseguire Cavani, però, non ci sono solamente i partenopei: anche il Boca Juniors continua a coltivare il grande colpo.

De Laurentiis ha un grande sogno per il suo Napoli: regalare a Gattuso il ritorno di Edinson Cavani!

