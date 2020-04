Calciomercato Juventus, piano clamoroso | Ronaldo via subito!

I mancati introiti della stagione, bloccata dal ‘Coronavirus’, potrebbero avere effetti sulla Juventus: anche il futuro di Cristiano Ronaldo è in bilico.

Lo stop di tutte le competizioni in questa stagione, a causa della pandemia di ‘COVID-19’, avrà degli effetti durissimi sull’economia del calcio e anche la Juventus potrebbe subirne le conseguenze. Le ultime stime operate dalla FIGC parlano di un potenziale danno di 800 milioni di euro in caso non si riuscisse a terminare la stagione. A quel punto una politica di maggiore austerità potrebbe non bastare e club come i bianconeri potrebbero essere costretti a mettere sul mercato pezzi pregiati della propria rosa. Il futuro di Cristiano Ronaldo a Torino potrebbe essere, quindi, seriamente a rischio.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe partire | C’è l’Inter Miami

Qualora dovesse acuirsi la crisi economica, la Juventus potrebbe decidere di privarsi di Cristiano Ronaldo: una cessione del portoghese, infatti, significherebbe un grande risparmio a livello di ingaggio oltre che un entrata dalla vendita del cartellino. Questa possibilità secondo quanto riportato da ‘Todo Fichaje’ prende sempre più piede: l’Inter Miami sarebbe disposta ad accontentare ‘Madama’ con 70 milioni di euro, mentre a CR7 offrirebbe un ingaggio faraonico e la possibilità di ‘conquistare’ l’America.

Sempre secondo il portale spagnolo, il portoghese della Juventus sarebbe molto intrigato dalla possibilità di sbarcare nel mercato americano. Il ‘soccer’, come lo chiamano oltreoceano, è un movimento che sta crescendo sempre di più e l’arrivo di una star globale come Ronaldo sarebbe uno straordinario acceleratore di questo processo di crescita. Lo sa bene David Beckham, che dell’Inter Miami è uno dei proprietari, e che starebbe cercando di convincere il suo amico Cristiano Ronaldo a raggiungerlo negli Stati Uniti.

La Juventus sta operando tutte le manovre necessarie per uscire incolume dalla crisi economica dovuta al ‘Coronavirus’, ma in estate potrebbe decidere di sacrificare Cristiano Ronaldo.

