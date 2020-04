Calciomercato Inter, Vecino in uscita | Sostituto dalla Germania

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’addio di Matias Vecino e sul suo sostituto che potrebbe arrivare dalla Bundesliga

A fronte di una proposta adeguata, più o anche meno di 20 milioni Vecino saluterà l’Inter nel prossimo calciomercato. Il centrocampista uruguaiano, già vicino a salutare i nerazzurri e Milano nella scorsa finestra invernale, paga il rapporto tutt’altro che idilliaco con Antonio Conte ed ha comunque un buon numero di pretendenti al suo cartellino. Nella fattispecie in Premier League e pure prestigioso: Chelsea, Tottenham, Manchester United ed Everton di Ancelotti le potenziali acquirenti inglesi dell’ex Fiorentina. Occhio poi alle piste italiane che conducono al Napoli e al Milan, qualora sulla panchina rossonera giungesse Spalletti.

Calciomercato Inter, tentativo in Germania per sostituto Vecino

Per sostituire Vecino, l’Inter potrebbe pensare a uno come Gueye del PSG: ovvero a un giocatore in grado di dare maggior sostanza alla mediana. Se poi Conte volesse uno in grado di aggiungere anche qualità, ecco che il mirino della dirigenza interista potrebbe spostarsi in Germania, a casa Borussia Dortmund. In tal caso il prescelto sarebbe Axel Witsel, belga di 31 anni compagno in Nazionale di Lukaku e anni fa vicinissimo alla Juventus… di Marotta. L’operazione sfumò proprio all’ultimo, a vantaggio dello Zenit. Il classe ’89 consentirebbe al tecnico salentino un passaggio meno traumatico al centrocampo a quattro, con Eriksen nel ruolo naturale di trequartista dietro le due punte.

Witsel è giunto a Dortmund nell’estate 2018 dopo un anno e mezzo trascorso in Cina, al Tianjin. Attualmente è n scadenza di contratto nel giugno 2022 col club giallonero, nota bottega cara che per il suo cartellino potrebbe chiedere più di 20 milioni di euro.

