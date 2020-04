L’allenatore toscano sarebbe nel mirino del Newcastle nel prossimo calciomercato estivo. Gli ex fedelissimi Khedira, Matuidi e De Sciglio potrebbero seguirlo nell’avventura in Premier League

Massimiliano Allegri è pronto a ripartire dopo lo stop e l’anno sabbatico trascorso lontano dalla panchina. Il tecnico livornese dopo cinque stagioni e altrettanti scudetti ha terminato il matrimonio con la Juventus, a cui rimane però legato contrattualmente fino al prossimo 30 giugno. Tanti rumors si sono rincorsi negli ultimi mesi sul futuro di Allegri, accostato a diversi top club del vecchio continente.

Real Madrid, Manchester United, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain le società che avrebbero pensato ai servigi del mister toscano per il futuro. Specialmente il PSG di recente avrebbe sondato il terreno contattando Allegri, ritenuto dal Dt Leonardo come il cambio ideale in panchina del traballante Tuchel. Per il 52enne allenatore si era parlato anche di un clamoroso ritorno alla Juventus, con Sarri finito nella ghigliottina di critica e tifosi dopo il tonfo in Champions in casa del Lione.

Calciomercato Juventus: Khedira, Matuidi e De Sciglio in Premier con Allegri

Allegri sarebbe comunque intenzionato a ripartire dall’estero e prossimamente potrebbe farsi largo una nuova ipotesi per il suo futuro. Il Newcastle starebbe infatti pensando di affidare la panchina al tecnico italiano, con i ‘Mugpies’ che dovrebbero cambiare proprietà con il saudita Yasir Al-Rumayyan pronto a rilevare le azioni del club da Mike Ashley. Allegri in questo scenario sarebbe in cima alla lista dei desideri del nuovo patron, con l’obiettivo di riportare ai vertici la squadra bianconera.

Allegri in caso di sbarco al ‘Saint-James Park’ potrebbe guardare con attenzione alla Serie A e soprattutto in casa Juventus per rinforzare la rosa del Newcastle. Khedira e Matuidi, ad esempio, possono essere dei profili d’esperienza e di caratura internazionale a cui affidarsi nella nuova avventura in Premier League. L’avventura del tedesco a Torino potrebbe volgere al termine nel prossimo mercato estivo, mentre la dirigenza della Continassa non avrebbe del tutto sciolto le riserve sul rinnovo e la permanenza a Torino del nazionale francese. In partenza dalla Juve ci sarebbe anche De Sciglio, altro fedelissimo che può seguire Allegri nell’esperienza alla guida dei ‘Mugpies’.

G.M.