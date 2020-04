Calciomercato Juventus, ritorno Pogba | Clamorosa richiesta United

Mino Raiola potrebbe tornare alla carica regalando colpi sensazionali in casa Juventus: sotto la sua regia tutto è sempre possibile, la strategia

Sarà un’estate davvero ricca di scambi a seguito dell’emergenza Coronavirus. Ci saranno pochi movimenti milionari a causa dell’incombere della crisi economica. E così anche in casa Juventus potrebbero esserci colpi sensazionali con maxi-trattativa tra le big d’Europa. In cabina di regia ci sarebbe ancora una volta il noto agente italo-olandese, Mino Raiola, pronto ad accontentare le parti coinvolte.

Calciomercato Juventus, Pogba la chiave per De Ligt al Manchester United

Come svelato dal tabloid britannico dailystar il Manchester United starebbe pensando al colpo in difesa per il centrale olandese, Matthijs de Ligt, visto che non è riuscito ancora a sorprendere in Serie A. E i Red Devils potrebbe mettere nell’operazione come contropartita un giocatore molto seguito dalla Juventus, ossia Paul Pogba, che ha un legame storico con il club bianconero. Tra i due club potrebbe esserci la possibilità di chiudere un accordo.

De Ligt ha lo stesso agente di Pogba, il noto agente Raiola. I proprietari dello United sarebbero molto positivi circa l’operazione di mercato con Pogba all’interno della maxi-trattativa. Lo stesso centrocampista francese potrebbe lasciare al termine della stagione il Manchester con il Real Madrid e la stessa Juve in pole. Così lo United vorrebbe ottenere De Ligt più un conguaglio economico per poi cedere Pogba alla Juventus: tutto potrebbe essere possibile visto che Raiola è agente di entrambi.

L’intenzione del Manchester United sarebbe quella di recuperare i 100 milioni spesi per Pogba, ma avrebbe avuto così l’idea di un accordo con un giocatore più cash. Tutto dipenderà anche a causa dell’emergenza Coronavirus per capire le reali intenzioni dei due club coinvolti. Lo United, infine, potrebbe anche aspettare fino all’estate del 2021 per trovare un accordo per il centrale olandese, ma il manager Solskjaer sarebbe molto determinato a trovare un difensore di fama mondiale per schierarlo al fianco di Harry Maguire.

Nelle ultime ore prende così piede il maxi-scambio De Ligt-Pogba per accontentare tutte le parti coinvolti: Juventus e Manchester al lavoro.

