Uno degli allenatori più importanti al mondo potrebbe rimanere senza squadra a fine stagione: la Juventus potrebbe avere il successore di Maurizio Sarri.

La posizione di Maurizio Sarri all’interno della Juventus è in equilibrio precario. In una stagione dall’epilogo incerto, appeso alle decisioni della federazione, le difficoltà espresse dalla squadra potrebbero essere fatali per il tecnico di Bagnoli. Non è una questione di risultati: i bianconeri, infatti, sono primi in campionato, in vantaggio nella semifinale di Coppa Italia e ancora in corsa per i quarti di Champions League. A preoccupare la dirigenza juventina è la lentezza con cui i giocatori si stanno adattando ai dettami tattici di Sarri ed il mancato salto di qualità a livello di gioco, che poi è il motivo principale per cui è stato scelto come allenatore. E allora non è da escludere che a fine stagione la Juventus decida di cambiare gestione tecnica: intanto dalla Spagna, potrebbe liberarsi un pretendente titolato.

Calciomercato Juventus, Zidane potrebbe liberarsi a giugno | I dettagli

Prima del matrimonio annunciato dalla Juventus il 16 giugno, quello fra Maurizio Sarri ed i bianconeri era un rapporto di antagonismo. Sulla panchina del Napoli il tecnico di Bagnoli era considerato l’antagonista principe del dominio bianconero: uno status symbol che si è sciolto fin dalla prima conferenza stampa di Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Chi ha, invece, una storia di grande feeling con la ‘Vecchia Signora’ è Zinedine Zidane. L’allenatore francese è stato, infatti, una delle stelle più lucenti della storia bianconera.

Come riportato da ‘Don Diario’, il Real Madrid potrebbe optare per il licenziamento di Zidane il prossimo 27 giugno. In questa data, infatti, la federazione spagnola potrebbe decidere di assegnare il campionato al Barcellona – che attualmente si trova primo in classifica – e le ‘Merengues’ potrebbero restare a mani vuote. Senza trofei a Madrid non viene riconfermato nessuno, nemmeno se ti chiami Zidane e su quella panchina hai vinto tre Champions League di fila. Per questo motivo il futuro di ‘Zizou’ alla guida del Real è seriamente a rischio ed i bianconeri potrebbero tentare il colpaccio. È risaputo, infatti, che Cristiano Ronaldo si sia trovato benissimo con Zidane e non disdegnerebbe la possibilità di riabbracciarlo a Torino.

