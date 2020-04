Calciomercato Milan, Gazidis a caccia dell’olandese | I dettagli

Il Milan prosegue con la politica ‘green’ dettata da Gazidis: i rossoneri hanno messo gli occhi su un talento dell’AZ per il centrocampo.

Il futuro del Milan sarà un Milan rivolto al futuro: questa è la linea che Gazidis ha scelto di tenere per riportare i rossoneri agli splendori di un tempo. Il dirigente sudafricano vuole una squadra composta da giovani di grande prospettiva, in moda da crescere tutti insieme e risollevare il Milan. Per questo motivo i rossoneri stanno sondando il mercato alla ricerca di calciatori che rispecchino il profilo delineato da Gazidis: giovani di talento che abbiano maturato una buona esperienza sul campo e che possano essere acquistati a cifre ragionevoli. Gli uomini di mercato del Milan hanno individuato nell’AZ un calciatore dal profilo ideale.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, ritorno clamoroso | Ecco l’offerta

Calciomercato Milan, piace Koopmeiners | Costa 15 milioni!

La linea dettata da Gazidis per il futuro è chiara ed i rossoneri avrebbero individuato un profilo giusto per il centrocampo: secondo fonti di ‘Tuttosport’, il Milan sarebbe molto interessato a Koopmeiners. Il centrocampista olandese, nonostante abbia solamente 22 anni, è già il capitano dell’AZ e della nazionale Under 21: un temperamento da leader carismatico che ricorda quello di Van Bommel, che in rossonero ha lasciato bei ricordi. Per strapparlo all’AZ ci vorrebbe un’offerta di 15 milioni di euro, mentre per il giocatore l’ingaggio sarebbe inferiore ai 2 milioni all’anno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, scambio con il Napoli | Lo chiama Gattuso

Un profilo perfettamente aderente alla linea Gazidis e un’operazione che sarebbe similare a quella che ha portato Bennacer al Milan la scorsa estate. Koopmeiners si affiancherebbe proprio all’algerino nel centrocampo rossonero, avvicendandosi in regia e anche come mezzala. L’olandese, oltre ad essere arcigno in fase di interdizione, ha una spiccata predisposizione offensiva, come dimostrano gli 11 goal realizzati nelle 25 partite giocate in stagione. Nell’Az c’è anche Myron Boadu che piace ai rossoneri, ma sull’attaccante la concorrenza sembra ormai proibitiva.

La storia del Milan con gli olandesi potrebbe vivere un nuovo capitolo: i rossoneri hanno messo nel mirino Koopmeiners per il centrocampo!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Pjanic | Le ultime tra annuncio e Ronaldo

Serie A, procuratori sempre più ricchi | Cifre da capogiro!

Calciomercato Inter, Vecino in uscita | Sostituto dalla Germania