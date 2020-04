Serie A, nuova ipotesi FIGC | La classifica finale!

Si continua a lavorare per il futuro della stagione di calcio sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus: arriva la nuova proposta della Federcalcio

L’emergenza Coronavirus ha portato alla sospensione di tutti i campionati nazionali ed internazionali per evitare la diffusione del contagio. Dopo quasi un mese dalla sospensione, il futuro della stagione 2019/2020 è ancora incerto. Gli organi competenti continuano a lavorare per trovare una soluzione. La UEFA, come ribadito negli ultimi giorni, vorrebbe riuscire a terminare la stagione, mentre la FIGC avrebbe in mente un’altra soluzione, ovvero assegnare tre punti a tutte le squadre per ogni partita mancante al termine.

Serie A, nuova proposta per terminare la stagione: tre punti per ogni giornata

In Europa si cercano soluzioni per concludere la stagione 2019/2020, cercando di non procurare ripercussioni alla successiva. In Italia la Federcalcio avrebbe pensato ad una nuova proposta, assegnare tre punti a tutte le squadre per ogni partita mancante, quindi in totale 36 punti per club. La classifica rimarrebbe così quasi invariata, tranne per le squadre con una partita in meno. In questo modo al primo posto ci sarebbe la Juventus con 99 punti, anche se probabilmente lo scudetto non le verrebbe assegnato. In Champions League andrebbero, oltre ai bianconeri, Lazio, Inter ed Atalanta.

In Europa League sarebbero qualificate Roma e Napoli, con il Verona ai preliminari al posto del Milan, poichè ai gialloblu verrebbero assegnati anche i tre punti della partita in meno, con i quali supererebbe i rossoneri. A retrocedere invece, sarebbero Spal, Lecce e Brescia. Una proposta difficile da accettare per molte società che non avrebbero modo di giocarsi le loro opportunità di raggiungere gli obiettivi prefissati. Di seguito riportata come sarebbe la classifica finale della stagione 2019/2020 di Serie A.

