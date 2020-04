Il calciatore è in uscita dal Milan, può essere un’opzione importante per convincere il Napoli a cedere il proprio attaccante

È stata una stagione di alti e bassi fin qui per il Milan, che ora ha bisogno di ulteriori cambiamenti importanti per fare un salto di qualità nella prossima stagione. La compagine rossonera si è allontanata dalla zona Champions League e probabilmente per un altro anno non parteciperà alla competizione europea più importante.

L’unico obiettivo alla portata, oltre a un’eventuale finale di Coppa Italia, resta quello riguardante la qualificazione in Europa League. Troppo poco per una società così gloriosa e blasonata che ha bisogno di ritrovare la sua identità. In estate potrebbe esserci una nuova rivoluzione che riguarderebbe principalmente i calciatori che hanno deluso di più in questi mesi.

Calciomercato Milan, Gattuso ‘chiama’ Paqueta: possibile scambio con Milik

Un elemento che si è perso con il passare dei mesi è sicuramente Lucas Paqueta, il quale lo scorso anno si era comportato bene mentre in questa annata ha fatto tanta fatica. Con Rino Gattuso si è trovato bene e l’attuale tecnico del Napoli potrebbe anche portarlo in azzurro nella prossima stagione.

Per arrivare al brasiliano, i campani potrebbero mettere sul piatto Arkadiusz Milik visto che nei giorni scorsi è stato accostato ai rossoneri. Il classe 1994 potrebbe diventare il nuovo centravanti della rosa soprattutto in caso di addio di Zlatan Ibrahimovic.

Sia l’attaccante polacco che il centrocampista brasiliano sembrerebbero in uscita dai propri club, per cui potrebbe esserci uno scambio per accontentare tutte le parti.

