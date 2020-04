Coronavirus, Oriana Sabatini rivela | “Dybala ha ancora sintomi”

Oriana Sabatini, fidanzata di Dybala, ha dato un aggiornamento riguardo il proprio stato di salute e quello dell’attaccante della Juventus

L’emergenza coronavirus non si ferma e anche il mondo del calcio è stato colpito ormai in maniera netta. Il pallone non rotola più da quasi un mese e ad oggi è quasi impossibile ipotizzare la data in cui le competizioni riprenderanno.

Anche tre calciatori della Juventus sono risultati positivi al coronavirus, il primo è stato Daniele Rugani e poi si sono aggiunti Paulo Dybala e Blaise Matuidi.

Juventus, Oriana Sabatini: “Io sto meglio, Dybala ha ancora sintomi”

Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala che è risultata positiva al coronavirus, ha spiegato la sua situazione e quella dell’attaccante argentino ai microfoni di LAM. “Sono passati nove giorni da quando siamo risultati positivi. Io ho già fatto un test che è risultato negativo ma ne devo fare un altro, mentre Paulo ha ancora i sintomi. Non sono mai stata presa dal panico perché ho pensato che i giovani non sono molto colpiti”.

Sulla famiglia di Dybala che non ha rispettato la quarantena: “Se ne sono andati prima che le cose diventassero brutte in Italia. Mio cognato è andato al supermercato ma non sapeva di non poter uscire”.

Restare a casa: “Abbiamo escluso un possibile viaggio a Dubai dove non c’è pericolo. In questo momento la cosa più saggia da fare è stare a casa e aspettare che tutto finisca”.

