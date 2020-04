Calciomercato Inter, il presidente vuole il riscatto | ”Proveremo a tenerlo”

Dopo la partenza in prestito, il calciatore dell’Inter potrebbe scegliere la via della cessione definitiva: il presidente dichiara: ”Proveremo a tenerlo”

Nella prossima finestra estiva, anche in casa Inter bisognerà prendere delle decisioni sui giocatori in prestito. Sarà importante capire chi potrà essere utile per la nuova stagione e chi invece no, così da cedere gli esuberi. La scorsa estate a lasciare il club nerazzurro fu Radja Nainggolan, centrocampista che scelse di tornare in prestito alla squadra che lo lanciò, il Cagliari. A giugno il prestito del belga scadrà, ma non è detto che l’esperienza in Sardegna finisca per lui. Infatti il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha dichiarato ai microfoni di ”Videolina”, di voler provare a trattenere il centrocampista. ”Qualche giocatore in prestito si sta comportando molto bene. Nainggolan? è complicato ma proveremo a tenerlo”. Queste le parole del patron della società sarda, che vorrebbe tenere in terra cagliaritana il calciatore. Il prezzo del riscatto sarebbe di 20 milioni, ma l’operazione potrebbe essere agevolata dai 25 milioni che l’Inter dovrà versare alla società rossoblu per il riscatto definitivo di Niccolò Barella.

