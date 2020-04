Calciomercato Milan, che occasione in Spagna: l’attaccante lascia il Real

Calciomercato Milan, Gazidis studia le mosse per l’attacco: il colpo può essere messo a segno in casa Real Madrid, ecco chi è

Giorni di attente riflessioni, in casa Milan, per una nuova ripartenza in cui non si potrà sbagliare. I rossoneri saranno alle prese con un nuovo ciclo nella prossima stagione, ennesima rivoluzione per provare a riaffacciarsi nel calcio che conta. Il protagonista di questo nuovo processo sarà Ivan Gazidis, amministratore delegato che accentrerà nelle sue mani tutti i processi decisionali. L’addio di Boban è già stato sancito, quello di Maldini sembra vicino. Il new deal del Diavolo passa attraverso una ricostruzione economicamente sostenibile, servirà operare con oculatezza sul mercato gestendo al meglio le risorse.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Gazidis a caccia dell’olandese: i dettagli

Calciomercato Milan, occasione Lucas Vazquez

Va da sé, che gli acquisti dovranno riguardare profili attaccabili per ingaggio oppure per costo del cartellino. Una possibile occasione in questo senso può arrivare dalla Spagna e precisamente dal Real Madrid. I Blancos, a propria volta, cambieranno pelle nella prossima annata e ragionano su numerosi addii. Tra i giocatori che non rientrano più nei piani di Zinedine Zidane, anche Lucas Vazquez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Milan, colpo a zero: irrompe Ancelotti

Giocatore in grado di giostrare da esterno sul fronte d’attacco, Vazquez non ha trovato molto spazio in questa stagione, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti. Il contratto in scadenza nel 2021 fa sì che il costo del suo cartellino possa non risultare particolarmente elevato. Una buona opportunità per il Diavolo, che aveva già messo gli occhi su di lui nel recente passato, che però dovrà fare i conti con una discreta concorrenza. Parliamo di un attaccante di buona esperienza internazionale che potrebbe far comodo a molti. Riflessioni da fare anche sul suo ingaggio, da circa 3,5 milioni di euro a stagione, una cifra non spropositata ma su cui il Milan dovrà ragionare opportunamente.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, scambio con il Napoli: lo chiama Gattuso

Calciomercato Milan, colpo dalla Juventus: i dettagli dell’operazione

N.L.C.