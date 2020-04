Calciomercato Juventus, assalto al top player | Scende in campo CR7

Per i prossimi acquisti della Juventus Cristiano Ronaldo potrebbe essere decisivo per convincere i calciatori: lotta serrata con il Chelsea per il talento

La Juventus è sempre stata una delle protagonista in sede di mercato insieme alle altre big d’Europa. Il club bianconero starebbe così già al lavoro per i top player in circolazione e così avrebbe messo nel mirino anche uno dei più laterali più costosi in circolazione.

Calciomercato Juventus, assalto a Hakimi: ci pensa CR7

Achraf Hakimi, terzino del Borussia Dortmund in prestito del Real Madrid, è diventato grande con il club tedesco. In questa stagione ha messo a segno ben 7 gol realizzando ben dieci assist vincenti ai propri compagni in 2900 minuti giocati complessivamente. In estate tornerà alla base, ma non è detta l’ultima parola che resterà nella città spagnola.

Come svelato dal portale spagnolo don balon Cristiano Ronaldo, che lo conosce molto bene, sarebbe pazzo del laterale marocchino e così la Juventus potrebbe bussare alla porta del presidente Florentino Perez. Ma non c’è soltanto il club italiano sulle sue tracce, ma anche il Chelsea di Roman Abrahimovic. Il Real Madrid non avrebbe nessuna intenzione di cederlo visto che è considerato il nuovo terzino destro della compagine spagnola. In caso di offerta folle pari a 100 milioni di euro, il club madrileno potrebbe farci un pensierino.

Al momento si tratta soltanto di una succosa indiscrezione di calciomercato sotto la supervisione di Cristiano Ronaldo.

