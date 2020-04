Calciomercato Juventus, svolta in attacco | Kane ha deciso

Dalla Spagna sicuri, doppio assalto Manchester United per Kane e Sancho: gli inglesi sarebbero in vantaggio sulla Juventus e le big di Spagna.

Sono tra i grandi sogni di mercato di tutte le big d’Europa, Juventus compresa. Il futuro però di Jadon Sancho e di Harry Kane potrebbe però essere in terra natia. Se per Sancho si tratterebbe di un ritorno in patria, per Kane si tratterebbe di un “semplice” cambio di maglia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, difficoltà sul rinnovo | Chance dalla Liga

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Oriana Sabatini rivela | “Dybala ha ancora i sintomi”

Calciomercato Juventus, doppio colpo Kane-Sancho

Stando a quanto riferisce ‘Don Balon’, Harry Kane avrebbe infatti deciso di accettare il corteggiamento del Manchester United. I ‘Red Devils’ da tempo inseguono il centravanti del Tottenham, insieme a Real Madrid, Juventus e Barcellona e sono pronti in estate ad effettuare una vera e propria rivoluzione. Incerto il futuro di Solskjaer, il club britannico potrebbe decidere di affidare la propria panchina a Mauricio Pochettino. Se l’allenatore argentino dovesse diventare il nuovo tecnico dello United, l’attaccante classe 1993 potrebbe essere ancor più propenso a dire sì.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Kane non sarebbe infatti la prima scelta per Barcellona e Real Madrid, con i catalani che punterebbero su Lautaro Martinez, mentre i ‘Blancos’ su Haaland. Per la Juve invece sembra invece complicato soddisfare la richiesta economica del Tottenham, che vorrebbe incassare almeno 100 milioni di euro.

Non ci sarebbe però soltanto Harry Kane nei piani del Manchester United. Il club inglese sta pensando appunto di riportare in patria anche Jadon Sancho per costituire un tridente tutto ‘made in England’ insieme a Marcus Rashford. Anche per il talento del 2000, nel mirino di tutte le big europee, servirà investire una cifra superiore ai 100 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Pjanic | Le ultime tra annuncio e Ronaldo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, assalto Real Madrid in Serie A | Pronti 100 milioni!