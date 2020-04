Calciomercato Juventus, difficoltà sul rinnovo | Chance dalla Liga

Un pilastro del Barcellona sta incontrando alcune difficoltà per il rinnovo del contratto. La Juventus osserva alla finestra lo sviluppo della situazione.

La Juventus nella figura di Fabio Paratici, è sempre molto attenta a ciò che accade in giro per l’Europa a caccia della giusta occasione di mercato. La dirigenza bianconera sta infatti drizzando le antenne in zona Barcellona, da dove potrebbe arrivare una ghiotta chance per rinforzare la porta. I blaugrana stanno infatti incontrando non poche difficoltà per il rinnovo di ter Stegen, estremo difensore tedesco in scadenza nel 2022 che attualmente percepisce uno stipendio intorno ai 4,5 milioni, e che vorrebbe un consistente aumento di ingaggio. La Juventus dal canto suo è certamente soddisfatta di Szczesny, ma non è da escludere che qualora dovesse presentarsi l’occasione i bianconeri possano tentare un grande colpo fra i pali. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, occhi a Barcellona: difficoltà per ter Stegen

Il catalano ‘Sport’ delinea il punto della situazione proprio in merito al difficile rinnovo di ter Stegen. In questi giorni c’è stato un nuovo contatto telematico con il suo agente, Gerd Vom Bruch, per avanzare nelle trattative ma le posizioni economiche sono ancora lontane. Il tedesco chiede di raddoppiare il suo attuale ingaggio consapevole che si tratta di uno dei pezzi pregiati della rosa di Setien. Dal canto suo il Barça ha fiducia totale nell’estremo difensore, ma il tutto è penalizzato dalla delicata situazione economica che vive il club.

Ter Stegen invece vorrebbe una decina di milioni di euro netti per stagione, proprio come altri top player della rosa. I catalani hanno quindi aumentato l’offerta proponendo un contratto fino al 2025 con la possibilità di rinnovare per altre tre stagioni a seconda delle sue prestazioni ma il tedesco resta un osso molto duro. La distanza tra le parti è ancora netta, la Juventus osserva a distanza, ma in casa Barça puntano a trattenere l’ex Gladbach con il patron Bartomeu che potrebbe anche scendere in campo in prima persona. La situazione resta delicata e ricca di insidie.

