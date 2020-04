Calciomercato, assalto Real Madrid in Serie A | Pronti 100 milioni!

Il top del centrocampo è ambito da Juventus e Inter, ma l’obiettivo potrebbe presto sfumare. Assalto da 100 milioni del Real Madrid!

Fino al momento dello stop, è stata una stagione ai limiti della perfezione per la Lazio. I biancocelesti si sono ritrovati a sorpresa in lotta per lo scudetto dopo un lungo lavoro di tanti anni con il mister Simone Inzaghi. Ciro Immobile è il protagonista di questa straordinaria annata, ma ci sono tanti elementi che stanno facendo la differenza.

Il centrocampo è un altro reparto fondamentale di questa cavalcata. La Lazio vanta tanti elementi di qualità che sono superiori anche a Juventus e Inter. Uno su tutti è Sergej Milinkovic-Savic, che sta vivendo l’ennesima stagione ad altissimi livello e su di lui ci sono diverse big.

Calciomercato Serie A, il Real prepara 100 milioni per Milinkovic-Savic

Juventus e Inter monitorano da ormai diversi mesi il centrocampista serbo, ma il suo costo è sicuramente elevato e potrebbe presto trovare una nuova squadra lontano dall’Italia. Dalla Spagna, parlano di un possibile assalto del Real Madrid in estate.

Secondo quanto riportato da Defensa Central, l’obiettivo numero uno a centrocampo per i Blancos e soprattutto per Zinedine Zidane sembrerebbe essere Paul Pogba. La cifra richiesta però è molto alta e se l’obiettivo dovesse sfumare, allora l’alternativa potrebbe essere Milinkovic-Savic. Per il serbo potrebbero essere spesi ben 100 milioni di euro.

Secondo il suo agente, inoltre, il suo prezzo non dovrebbe subire un abbassamento nonostante l’emergenza coronavirus.

