A Bologna è arrivato nel corso dell’ultimo calciomercato invernale, ma ha già rapito l’occhio e il cuore dei tifosi gialloblù. Nella vittoria di Roma, è stato grande protagonista con due reti e un assist, risultando uno dei giocatori più in forma del nostro campionato, fino al momento della sosta. Quella forzata, quella dovuta per il coronavirus. Un’epidemia che sta colpendo e martoriando Bergamo, la terra che lo ha accolto, cresciuto e lanciato nel grande calcio: “La sta vivendo malissimo, ha ancora tanti amici lì”, parole di Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow, che ha parlato così in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it.

“E’ normale che la stia vivendo davvero male – spiega Sorrentino, facendo riferimento al rapporto tra Barrow e la città di Bergamo – Lì ha ancora tantissimi amici, è stato il suo punto di partenza, la città che lo ha accolto e dove è maturato. Non è una bella cosa per lui, veder soffrire tante persone con cui è cresciuto. So che si sente molto con i suoi ex compagni, ma non so se sia impegnato in qualcosa per dare una mano ai bergamaschi”.

Poi, il suo passaggio al Bologna: “Musa è felicissimo qui – continua Sorrentino, che aggiunge – E’ uno di quelli che tornerebbe a giocare subito, ha una grande voglia di tornare in campo. Anche perché stava andando benissimo prima della pausa. Vuole diventare un calciatore importante per il club, spera di riprendere da dove aveva lasciato e di continuare a migliorare. E’ ancor più contento adesso di quando è arrivato: sa che Bologna è stata la scelta migliore per lui, quella azzeccata per il suo futuro”.

Infine, una parantesi su un possibile tagli agli stipendi: “A Bologna non ne hanno ancora parlato – conclude Sorrentino – Stanno aspettando di vedere e capire come andranno le cose, nella speranza che si torni quanto prima alla vita di tutti i giorni”.

