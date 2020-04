Calciomercato Inter, maxi operazione | Soldi e due contropartite

Per la prossima stagione l’Inter vorrebbe assicurarsi il top player della Serie A molto richiesto sul mercato: ecco il piano nerazzurro

Concentrarsi sopratutto sul calciomercato è ciò che starebbero facendo le società italiane al momento, visto la sospensione fino a data da destinarsi di campionati nazionali ed internazionali. L’Inter continua a studiare la strategia per arrivare a Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina osservato anche dalla Juventus. L’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, avrebbe già il piano per portare il giovane top player alla corte di Antonio Conte. Pronte due contropartite da destinare ai viola.

Calciomercato Inter, il piano per arrivare a Chiesa: due giocatori come contropartite

Anche nella prossima sessione estiva di calciomercato, l’Inter vorrebbe puntare ad effettuare grandi colpi di mercato come fatto nella scorsa. In cima alla lista di Beppe Marotta sembrerebbe esserci il nome di Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina richiestissimo anche dalla Juventus. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset‘, i nerazzurri sarebbero pronti a chiudere per il gioiello viola inserendo come contropartite due giocatori, Dalbert e Radja Nainggolan. Il terzino brasiliano quest’anno ha giocato in prestito proprio a Firenze, soddisfacendo le attese della società viola, che riscatterebbe volentieri il giocatore. Il centrocampista belga invece, difficilmente resterà a Cagliari, visto il suo ingaggio troppo alto per la società sarda, così potrebbe essere inserito nella trattativa con la Fiorentina.

Naturalmente oltre ai due giocatori, l’Inter dovrà aggiungere un conguaglio economico in favore del club di Commisso, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni. Nel caso in cui l’operazione dovesse andare a buon fine, a lasciare il posto a Chiesa sarebbe Victor Moses che tornerebbe al club d’appartenenza, il Chelsea.

