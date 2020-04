Euro 2020, effetto ‘Coronavirus’: una nazionale cambia subito allenatore

Il rinvio di Euro 2020 dovuto al ‘Coronavirus’ ha avuto degli effetti pesanti per diverse nazionali: una di queste ha perfino cambiato allenatore.

Il dilagare a macchia d’olio del ‘Coronavirus’ sull’Europa ha portato la UEFA a prendere una decisione inevitabile: rinviare EURO 2020. Una notizia che ha avuto un grande impatto sulla pianificazione delle varie Federazioni nazionali, tanto che l’Irlanda ha deciso di anticipare il cambio di allenatore. L’avvicendamento fra il CT Mick McCarthy ed il tecnico dell’Under 21 Stephen Kenny era già stato pianificato a dopo l’Europeo, ma con il rinvio della manifestazione la Federazione irlandese ha deciso di attuare subito il cambio. L’Irlanda ha comunicato la decisione, presa in comune accordo con i due allenatori, tramite una nota ufficiale.

Rinvio Euro 2020, l’Irlanda cambia CT | Ecco Stephen Kenny

La decisione della Federazione irlandese è stata presa per fornire maggior tempo a Stephen Kenny per preparare il playoff che l’Irlanda dovrà giocare contro la Slovacchia per accedere agli Europei. Rimane ancora un’incognita, invece, la data in cui si disputerà la sfida con gli slovacchi. L’unica certezza, adesso, è che Mick McCarthy non sarà il Ct della nazionale irlandese ai prossimi europei.

FAI thank Mick McCarthy as Stephen Kenny takes up Ireland job with immediate effect ➡️ https://t.co/A0eqQz94n7 #COYBIG🇮🇪 pic.twitter.com/GBUfK3rcte — FAIreland ⚽️🇮🇪 (@FAIreland) April 4, 2020



