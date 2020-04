Calciomercato Juventus, il Barcellona prova a ‘beffare’ Paratici | Le ultime

Il Barcellona prova a rovinare i piani a Paratici e cerca di ‘soffiare’ alla Juventus il colpo a parametro zero: i catalani vogliono un vice Jordi Alba.

Nel suo trascorso alla Juventus Fabio Paratici si è esibito molto spesso in acquisti a parametro zero che si sono rivelati, poi, di grande importanza: A partire da Andrea Pirlo, passando per Khedira e Pogba, ai più recenti Ramsey e Rabiot. Tutti grandi giocatori passati dalla Juventus accomunati dal fatto di essere arrivati a Torino a parametro zero. Paratici si può definire quindi uno specialista in questa pratica, ma per uno degli obiettivi della prossima estate potrebbe avere vita difficile: c’è anche il Barcellona.

Calciomercato Juventus, anche il Barcellona vuole Kurzawa | I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Kurzawa come vice Jordi Alba. Il terzino francese è un pallino di Paratici da diverso tempo, tanto che a gennaio è stato vicino a passare alla Juventus in uno scambio che avrebbe visto De Sciglio andare al PSG. Kurzawa andrà in scadenza con i parigini in estate e la ‘Vecchia Signora’ dovrà vedersela con il Barcellona per metterlo sotto contratto. I catalani sono intenzionati ad attuare un restyling della fascia sinistra, con Junior Firpo che sembra essere già con le valige in mano.

Non ci sarebbe, però, solo il Barcellona a contendersi Kurzawa con la Juventus: sempre secondo quanto rivelato da ‘Sport’, appunto, anche il Siviglia è fra le pretendenti al terzino francese. Monchi è un grande estimatore di Kurzawa ed nelle scorse settimane ha già avviato i contatti con l’entourage del calciatore.

La Juventus vuole riuscire a mettere le mani su Kurzawa in estate, ma la concorrenza spagnola è agguerrita: sono Barcellona e Siviglia le pretendenti principali per il francese.

