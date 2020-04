Calciomercato Milan, nuovo allenatore: cambia tutto!

Calciomercato Milan, nuovo colpo di scena per la panchina rossonera del prossimo anno: risale all’improvviso una candidatura

Riflessioni in atto in casa Milan, una delle società che nella prossima stagione cambierà nuovamente volto. I rossoneri saranno alle prese con l’ennesimo tentativo di ripartenza di questi anni travagliati, per provare finalmente a tornare ai livelli che erano consuetudine fino a qualche stagione fa. L’amministratore delegato Gazidis guiderà un nuovo progetto, che ripartirà principalmente dai giovani e dall’attenzione all’aspetto finanziario. Prevedibile l’abbassamento del monte ingaggi e l’affidamento ad una compagine di prospettiva.

Calciomercato Milan, si riavvicina Spalletti: le ultime

In questo senso tuttavia si registrano novità importanti per quanto riguarda la panchina. Il nome più caldo è quello di Ralf Rangnick, con il quale, come noto, esiste già un’intesa di massima per la prossima annata. Ma il tecnico tedesco nelle ultime settimane avrebbe maturato molti dubbi sulla possibile nuova avventura in rossonero. Dubbi principalmente legati all’operatività sul mercato e alla consistenza del budget, che potrebbe non essere particolarmente consistente. A queste condizioni, Rangnick potrebbe anche tirarsi indietro.

Ecco perché risale, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la candidatura di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è ancora sotto contratto con l’Inter fino al 2021, ma l’entità della buonuscita da corrispondere ai nerazzurri sarebbe minore rispetto al passato. L’affare sarebbe dunque possibile, anche considerando che l’ambiente milanista ha sì ancora fiducia in Pioli, ma il suo futuro sarebbe legato al raggiungimento minimo dell’Europa League. Obiettivo che ad oggi sfuggirebbe, se la stagione non dovesse riprendere.

