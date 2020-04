Juventus, attacco a Sarri: “Difficile avere rispetto”

Duro attacco al tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, da parte di un suo ex giocatore: le critiche all’allenatore bianconero

La Juventus attende, come tutte le squadre, il verdetto sulla stagione in corso. I bianconeri si sono riportati al comando della classifica prima dello stop forzato per l’emergenza coronavirus e aspettano di sapere se e quando potranno tornare in campo per confermare il primato. La sospensione dal calcio giocato ha sospeso anche i giudizi sull’avventura di Sarri sulla panchina dei campioni d’Italia. E’ possibile che l’allenatore toscano venga confermato per la prossima stagione, nonostante i dubbi che stavano già emergendo. Ma le voci critiche su di lui continuano a non mancare.

Juventus, Cahill durissimo su Sarri: le parole dell’ex Chelsea

Un nuovo attacco arriva dall’Inghilterra e precisamente da Gary Cahill. Il difensore, oggi al Crystal Palace, torna sull’esperienza avuta con il tecnico al Chelsea nella scorsa stagione e spende parole molto dure. Al ‘Daily Mail’, ha infatti spiegato: “Mi sono perso il ritiro nell’estate 2018 perché ero al Mondiale. Ho perso tutta la parte sulla tattica, su cui forse Sarri era troppo concentrato. Siamo partiti con il piede sbagliato e qualsiasi rapporto a metà stagione era irrimediabilmente andato”

Cahill aggiunge inoltre: “E’ difficile avere rispetto per lui per alcune cose che ha fatto. Avrei potuto mandare tutto all’aria, ma non è ciò che deve fare un capitano. Ho tenuto botta per rispetto al club, è stata durissima. Mi sarebbe bastato giocare solo quattro o cinque partite per dimostrargli che non mi avrebbe più tolto dal campo. Ma Sarri quelle partite non me le ha mai date”.

