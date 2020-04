Lozano, che non rientra nei piani del tecnico del Napoli, nel prossimo calciomercato estivo potrebbe accasarsi al Valencia. Il messicano libererebbe così Ferran Torres, obiettivo dei bianconeri

Arrivato in pompa magna nell’ultimo mercato estivo, Hirving Lozano non è riuscito finora ad imporsi con la maglia del Napoli nel campionato italiano. L’ex PSV Eindhoven è stato pagato 42 milioni di euro: somma record dalle parti di Castel Volturno, per il trasferimento in entrata più caro della storia del Napoli. Fino allo stop per l’emergenza coronavirus il 24enne messicano non è riuscito ad essere un fattore di Ancelotti prima e Gattuso poi, trovando anzi ancora meno spazio dopo il ribaltone in panchina.

Lozano è praticamente sparito dai radar con l’avvento in panchina dell’ex allenatore del Milan, con i rumors di mercato che ne stanno minando la conferma in Campania nella prossima stagione. Nonostante le smentite del Ds Giuntoli il giocatore per un’offerta soddisfacente potrebbe lasciare l’Italia dopo una sola stagione, visto che non sarebbe ritenuto un elemento fondamentale per le proprie alchimie da Gattuso. Lozano ha diversi estimatori in giro per l’Europa, con il Napoli che darebbe il via libera all’addio se riuscisse a recuperare l’assegno sborsato la scorsa estate per portarlo in Serie A.

Calciomercato Juventus, Lozano libera Ferran Torres: gli scenari

Il messicano ha estimatori in Spagna, con il Valencia che potrebbe guardare con interesse alla situazione del numero 11 dopo alcuni sondaggi effettuati di recente dall’Atletico Madrid. I ‘Pipistrelli’ rischiano di perdere il gioiellino Ferran Torres questa estate, con Lozano che rappresenterebbe un’occasione interessante per supplire all’addio del baby spagnolo. Senza il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 difficilmente il tornante classe 2000 resterà al Valencia, che avrà in quel caso la necessità di sostituirlo con un rimpiazzo di spessore nella prossima finestra del mercato.

Gattuso e il Napoli potrebbero così fare indirettamente un assist alla Juventus, da tempo sulle tracce di Ferran Torres. Il talento del Valencia è sotto la lente d’ingrandimento del CFO Paratici, che avrebbe tutta l’intenzione di accelerare per portarlo alla corte di Sarri e anticipare la concorrenza del Real Madrid. Torres, se non dovesse prolungare con i ‘Pipistrelli’, si libererebbe per un assegno tra i 30 e i 40 milioni di euro, con la Juventus in agguato e pronta al colpaccio. E il via libera per l’arrivo a Torino potrebbe arrivare proprio grazie a Lozano e al Napoli…

G.M.