Cristiano Ronaldo potrebbe anche pensare di lasciare la Juventus al termine di questa stagione. Possibile ritorno al Real Madrid: contropartita per il club bianconero

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre molto incerto. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna il campione portoghese potrebbe riavvicinarsi al Real Madrid con il presidente Florentino Perez sempre entusiasta. I tifosi già iniziano a sognare il ritorno di CR7, ma la Juventus non lo cederà così facilmente. E così potrebbe pensare anche all’inserimento di una contropartita davvero entusiasmante. Inoltre, l’amico di sempre di CR7, Edu Aguirre, amico di Cristiano Ronaldo, ha pubblicato diversi tweet tanto interpretativi per il futuro del portoghese: “Oggi compie due anni. Cristiano toccò il cielo e fece la storia meravigliando il mondo prima di andarsene via da Madrid per sempre. Chiaro che sì. Gli manca molto”. Poi un altro: “Un gol che ancora oggi emoziona. Però ti rompe dentro perché sai che niente di questo tornerà”.

Calciomercato Juventus, Rodrygo contropartita per Cristiano Ronaldo

In Spagna sostengono che il club bianconero abbia messo nel mirino il talento brasiliano, classe 2001, Rodrygo Goes, visionato dagli osservati di Paratici. Con CR7 al Real Madrid, l’ex Santos potrebbe rappresentare la pedina perfetta per la compagine guidata da Sarri. Dotato di classe cristallina, possiede anche una leadership importante nonostante la giovane età con una tripletta siglata in Champions League contro il Galatasaray.

Per ora si tratta soltanto di una succosa indiscrezione di calciomercato visto che l’attuale allenatore del Real, Zinedine Zidane, lo tiene in grande considerazione anche per il futuro. Difficilmente il presidente Perez se ne priverà, ma in caso di un ritorno al Bernabeu di Cristiano Ronaldo le dinamiche di mercato potrebbe cambiare improvvisamente.

