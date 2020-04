Calciomercato Juventus, annuncio a sorpresa su Sarri | Le ultime

La sosta forzata porta ad analizzare il rendimento della Juventus fin qui: il giornalista parla del futuro di Maurizio Sarri

Sarebbe dovuta essere la stagione della svolta per la Juventus, ma proprio nella fase cruciale c’è stato lo stop forzato causato dal coronavirus. L’estate scorsa c’è stata una sorta di rivoluzione sulla panchina passando da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri, due tecnici che hanno idee calcistiche completamene differenti. Il primo è noto per la sua concretezza mentre il secondo ha è considerato un buon allenatore soprattutto per il bel gioco.

In questi primi mesi di avventura sulla panchina bianconera, Sarri non è ancora riuscito a incidere sulle prestazioni della squadra nonostante risultati tutto sommato positivi. Sul suo rendimento, però, pesa la sconfitta nella gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Lione, avversario sicuramente abbordabile.

Calciomercato Juventus, Melli: “La panchina di Sarri traballa”

Alcune brutte prestazioni della Vecchia Signora hanno messo in discussione l’operato di Maurizio Sarri e si è subito fatto il nome di allenatori importanti per la prossima estate: da Zidane a Guardiola fino ad arrivare a Simone Inzaghi (grande amico di Paratici e Nedved) e al clamoroso ritorno di Allegri.

Questa mattina, ai microfoni di Radio Radio, ha parlato il giornalista Franco Melli che ha messo in dubbio il futuro dell’attuale tecnico bianconero: “Sarri traballa. Non so quando finirà questo campionato e quando inizierà il prossimo, ma non penso che ci sarà lui sulla panchina della Juventus”.

Per il giornalista, dunque, non basterà il primo posto in classifica momentaneo per salvare Maurizio Sarri da un possibile allontanamento.

