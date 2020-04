Calciomercato Juventus, duello italiano per la panchina | Futuro svelato

Per la panchina della Juventus nella prossima stagione, sembrerebbe aprirsi un duello tutto italiano: il padre dell’allenatore parla del futuro

Nella stagione in corso, sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus, la Juventus ha trovato nel cammino verso lo scudetto una nuova concorrente inaspettata, la Lazio. I biancocelesti hanno sorpreso tutti con grandi prestazioni, che hanno portato al secondo posto in classifica a meno uno dai bianconeri. Le voci sul futuro di Simone Inzaghi sono state molte, accostandolo spesso proprio alla panchina della Juventus, non convinta del rendimento di Maurizio Sarri. Così si prospetta un duello tra Inzaghi e Massimiliano Allegri, per la panchina bianconera. Sul futuro dell’allenatore del club di Lotito ha parlato il padre, che non esclude l’addio.

Calciomercato Juventus, duello Inzaghi-Allegri: parla il papà del mister biancoceleste

In un’intervista al ‘Corriere della Sera‘, il papà di Filippo e Simone Inzaghi, Giancarlo Inzaghi, ha parlato dei due figli allenatori, che per una settimana sono stati in testa alla Serie A ed alla Serie B. Sulle tante voci che collegano l’allenatore della Lazio ai grandi club d’Europa rivela: “Barcellona e PSG hanno studiato i metodi e i risultati di Simone? Era normale che accadesse. Hanno chiamato anche me, dalla Spagna e dalla Francia, per intervistarmi. Volevano sapere come fosse possibile che due fratelli fossero primi in classifica, uno in serie A e l’altro in B. E anche loro mi hanno parlato di queste voci. Simone è molto legato alla Lazio? Da ventidue anni parcheggia l’auto davanti al centro sportivo di Formello. Sono stato là con lui, entra ed è come se fosse a casa. Resterà? Lui si vede alla Lazio, quando ne parla si illumina. Ma nella vita non si sa mai cosa possa capitare, quali strade possa prendere una carriera. Vediamo che cosa succederà”.

Parole che sottolineano l’amore per la squadra laziale ma non escludono l’addio. La possibile partenza potrebbe portare l’allenatore ad approdare alla Juventus, dove Maurizio Sarri continua ad essere lontano dalla conferma. Si potrebbe accendere, quindi, un duello tutto italiano tra l’allenatore della Lazio e Massimiliano Allegri, pronto a tornare in campo dopo un anno di pausa. Bianconeri che valutano le due candidature e che ragionano sulle certezze portate dal ritorno dell’ex e le incognite di un nuovo allenatore che continua a sorprendere.

