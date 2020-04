Calciomercato Inter, sogno Messi | Moratti esce allo scoperto

Il futuro di Lionel Messi non è mai stato così in bilico. Tra un anno scade il suo contratto, l’Inter ci prova: lo rivela l’ex presidente Moratti

Lionel Messi è uno dei calciatori più discussi a pochi mesi dall’inizio di una nuova sessione di calciomercato. L’argentino ha un contratto fino al 2021 con il Barcellona e per ora non ci sono ancora notizie riguardo un suo possibile rinnovo, visto che nelle scorse settimane ci sono stati degli screzi con la società.

Mai come in passato, il futuro di uno dei calciatori più forti della storia è in bilico ed è una suggestione anche per la Serie A. Potrebbero fare il tentativo diversi club di Europa, tra cui magari anche l’Inter che potrebbe sognare di creare una lotta tra Messi e Cristiano Ronaldo in Italia.

Calciomercato Inter, Moratti: “Messi all’Inter non è impossibile”

Massimo Moratti, ex presidente che ha scritto la storia dei nerazzurri, ha parlato su Radio Uno nella trasmissione Radio Anch’io Sport proprio di un possibile arrivo di Messi all’Inter. Queste le sue parole: “Per i nerazzurri non è per niente un sogno proibito. Non lo era forse prima di questa disgrazia e penso che ci sia uno sforzo della proprietà per cercare di portarlo all’Inter. Non so se con l’emergenza coronavirus possa cambiare in positivo o in negativo questo obiettivo ma è stato sparigliato tutto. Credo che potremmo vedere cose abbastanza strane a fine stagione. Lautaro? Bisogna vedere se non rientra in soluzioni importanti come quella di Messi”.

Sulla Serie A: “Mi chiedo perché deve essere proprio obbligatorio tener conto di questo campionato. È vero che sono stati fatti degli sforzi, ma per finire il torneo si prenderebbero dei rischi notevoli. Capisco però che se non dovesse finire ci sarebbero problemi perché ognuno vorrebbe difendere la propria parte”.

La normalità: “È inutile insistere, la normalità non c’è più. Servono regole diverse, non ci si può basare su quelle vecchie: bisogna avere il coraggio di andare oltre”.

