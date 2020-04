A causa dell’emergenza Coronavirus le dinamiche di mercato sono state rinviate: dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione per il futuro di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo resta o andrà via al termine della stagione? Negli ultimi giorni il futuro del campione portoghese è uno degli argomenti principali per capire le strategie della Juventus. Al momento, a causa dell’emergenza Coronavirus, tutte i discorsi per il mercato sono stati rinviati dopo la possibile ripresa delle varie competizioni.

Calciomercato Juventus, lo sconto per Ronaldo: il Real ci prova ancora

E così nelle ultime ore ha preso nuovamente quota un suo possibile ritorno al Real Madrid. Come svelato dal tabloid britannico “Daily Mail” la Juventus sarebbe anche pronta ad uno sconto importante per la stella portoghese verso i 56 milioni di euro. Il presidente dei “blancos”, Florentino Perez, potrebbe pensarci ora seriamente facendo così sognare tutto l’ambiente madrileno.

Il sogno di CR7 sarebbe quello di chiudere la carriera in Europa con altri successi importanti prima di cambiare completamente vita in MLS. Ci ha provato alla Juventus, ma finora non è stato possibile. Un suo ritorno al Real Madrid ora sembra sempre più una mossa adeguata.

Tutto verrà preso in considerazione dopo l’emergenza Coronavirus con Cristiano Ronaldo che prenderà la decisione migliore in vista del suo futuro.

