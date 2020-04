Il mercato potrebbe risentire dei mancati introiti dovuti allo stop del campionato: Juventus e Milan allora potrebbero intavolare un clamoroso scambio.

Il Coronavirus, oltre all’impatto immediato sulla Serie A, avrà anche un risvolto di più lunga gittata: per le società potrebbe affacciarsi un crisi economica importante. La possibilità di avere a disposizione una quantità ridotta di denaro, porterà i club a fare di necessità virtù sul mercato. È per questo motivo che Juventus e Milan potrebbero intavolare uno scambio che avrebbe davvero del clamoroso. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di giocatori di prima fascia per migliorare la propria rosa, mentre i rossoneri vogliono ripartire da giovani di grande prospettiva.

Calciomercato Juventus, scambio clamoroso col Milan | Romagnoli per Kulusevski

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Alessio Romagnoli per la retroguardia: i bianconeri, per la verità, seguono il difensore azzurro dai tempi di Roma e la possibilità di mettere le mani su un grande giocatore italiano è ipotesi assai gradita a Torino. Il Milan, dal canto suo, vedrebbe in Kulusevski il profilo ideale: giovane talento di ambizione e prospettiva. L’acquisto del centrocampista svedese da parte della Juventus a gennaio è arrivato a seguito di un importante esborso di denaro: la ‘Vecchia Signora’ ha pagato 44 milioni all’Atalanta. Per questo, la Juventus può cederlo soltanto ad una cifra superiore per poter fare una plusvalenza.

Il Milan dalla cessione di Romagnoli vorrebbe incassare 50 milioni di euro. Una somma importante, adeguata però al livello di un difensore che nonostante i soli 25 anni è dotato di grande esperienza. Le valutazioni date da Juventus e Milan ai due giocatori collimano perfettamente, e per questo i due club potrebbero intavolare la trattativa. I rossoneri per Kulusevski punterebbero, però, ad un prestito biennale ed i bianconeri potrebbero inserire lo svedese nella trattativa per Romagnoli, in modo da abbassare notevolmente l’esborso richiesto dal Milan. Una trattativa che, per il momento, è solamente un’idea ma che potrebbe sfociare in qualcosa di concreto in estate.

Milano-Torino potrebbe essere un asse di mercato importante in estate, con i bianconeri in cerca di qualità ed i rossoneri a caccia di giovani talenti.

