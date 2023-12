Diventano complicate ora le trattative della Juventus per gennaio, la causa principale la scatena il Bayern Monaco

La Juventus convince e vuol fare ancora di più. Ora che la squadra ha dimostrato di essere tornata competitiva per il primo posto, la società non può più esimersi dal mettersi all’opera per provare a portare fino in fondo la corsa scudetto. Massimiliano Allegri lavora con quello che ha ricevuto in estate, ma confida nel lavoro di Cristiano Giuntoli.

Il tecnico toscano confida nelle priorità societarie che tra luglio ed agosto erano diverse. Lì bisognava mettere i conti a posto, ora però ci sono anche due squalifiche pesanti come quelle di Pogba e Fagioli con cui fare i conti.

Probabile proprio che in bianconero arrivi almeno un centrocampista, ma che sia di gran livello e che magari tutte le forze economiche si concentrino lì, ad Allegri va bene. Per questo da settimane si fanno nomi davvero gustosi per i tifosi bianconeri.

Cessione al Bayern e addio Juve: doppio boomerang

Le trattative si sa, sono difficili da mantenere a lungo e visto che oggi siamo solo a metà novembre, c’è tanto lavoro da fare prima di arrivare a gennaio. Proprio Giuntoli lo sa benissimo ed infatti ora almeno due nomi si starebbero defilando. Tutti per lo stesso motivo, il doppio boomerang arriva da Monaco di Baviera e si estende a Londra.

Infatti, secondo 90min, il forte centrocampista del Fulham, Joao Palhinha, sarebbe ormai quasi da considerare come un nuovo calciatore del Bayern Monaco. I bianconeri londinesi avevano già in estate rinunciato alla cessione del ventottenne al Bayern, ma ora i bavaresi si sono rifatti sotto con offerte importanti e la squadra di Premier League avrebbe il tempo necessario per trovare un sostituto. Le candidature per gennaio sono aperte ed ora a tremare è la Juve.

La trattativa tra la società tedesca e quella inglese infatti, ha fatto mettere gli occhi del Fulham sia su Pierre-Emile Højbjerg che su Kalvin Phillips, visto che entrambi sono da considerarsi in uscita dalle loro compagini. Tottenham e Manchester City vendono alla migliore offerente ed ora c’è una serie concorrente in più per i bianconeri.

I londinesi avrebbero due armi su cui contare: il calciatore interessato non dovrebbe lasciare la Premier League e dalla cessione di Palhinha entrerebbero soldi freschi da investire. Almeno però, si spera che Marco Silva si accontenti di avere un solo centrale alla sua corte, così che la Juve potrebbe lanciarsi sull’altro disponibile.