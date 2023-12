De Laurentiis, che notiziona: l’ufficialità fa esultare i tifosi del Napoli

I tifosi del Napoli, in attesa della ripresa del campionato contro l’Atalanta di Gasperini, possono esultare per una notizia ufficiale

Si sa che quando arriva la sosta per gli impegni delle varie nazionali è sempre tempo di fare dei bilanci e quello del Napoli campione d’Italia è veramente deficitario. Gli azzurri, infatti, in pochi mesi sono passati dall’incredibile gioia per aver vinto il primo Scudetto della sua storia senza Diego Armando Maradona all’esonero di Rudi Garcia.

L’avventura del tecnico francese è terminata dopo l’incredibile sconfitta rimediata lo scorso 12 novembre a Fuorigrotta contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Dopo il ko subito contro i toscani, di fatto, Aurelio De Laurentiis ha preso la decisione di esonerare Rudi Garcia. Al posto dell’ex tecnico della Roma, dopo aver avuto dei contatti con Igor Tudor, il patron partenopeo ha deciso di ‘richiamare’ Walter Mazzarri sulla panchina azzurra.

Per l’allenatore toscano, infatti, si tratta di un ritorno, visto che ha guidato il Napoli per ben quattro stagioni e mezzo, ovvero dal 2009, anno in cui subentrò a Roberto Donadoni, al 2013. Walter Mazzarri, di fatto, avrà il compito difficile di risollevare una squadra che in questi mesi targati Rudi Garcia ha perso le certezze dell’anno scorso. Tuttavia, in attesa della ripresa del campionato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, i tifosi partenopei possono esultare per una notizia ufficiale davvero importante.

Napoli, i tifosi azzurri possono esultare: problemi fisici per Vinicius jr e Camavinga del Real Madrid

Come riportato dall’Ansa’, infatti, il Real Madrid dovrà fare a meno per tanto tempo di due suoi giocatori chiave, ovvero Vinicius jr e Camavinga. Uno di questi due calciatori, di fatto, salterà quasi sicuramente la sfida di Champions League del prossimo 29 novembre al Santiago Bernabeu contro il Napoli di Walter Mazzarri.

Il Real Madrid ha infatti comunicato che Camavinga ha riportato un danno ai legamenti del ginocchio destro mentre si allenava con la Nazionale francese. Il calciatore transalpino, come confermato dagli esami svolti a Madrid, dovrebbe restare fermo ai box per almeno un paio di mesi. Il suo rientro, praticamente, avverrà direttamente nel gennaio del 2024.

Vinicius jr invece, è stato costretto ad uscire nel corso della gara tra il suo Brasile e la Colombia (che poi ha vinto il match) per alcuni problemi muscolari. Entrambi salteranno il Napoli in Champions.