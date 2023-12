Infortunio tremendo, esce in lacrime: che beffa per la Juve

Infortunio tremendo per il giocatore che esce dal campo in lacrime ed inguaia la Juventus: che beffa per i bianconeri

Ogni volta che i campionati si fermano per lasciar spazio alle nazionali, tra i club c’è sempre grande preoccupazione riguardo i propri giocatori ed il motivo è presto detto.

Negli ultimi anni soprattutto, il numero di giocatori che subiscono infortuni in nazionale sta salendo a dismisura a causa delle tante partite che sono costretti a giocare ogni anno e ciò va a danneggiare i club. Ne sa qualcosa ad esempio l’Al Hilal che nella scorsa sosta ha perso Neymar per tutta la stagione dopo il brutto infortunio con il Brasile oppure il Celta Vigoche ha visto il proprio difensore Aidoo rompersi il tendine d’Achille con il Ghana.

Anche quest’ultima sosta ha fatto vittime illustri e, dopo il Real Madrid che ha visto infortunarsi sia Vinicius che Camavinga, anche il Barcellona deve fare i conti con il “virus FIFA”. Nella partita tra Spagna e Georgia, infatti, il centrocampista dei catalani Gavi si è infortunato in maniera grave al 23′, uscendo dal campo in lacrime e secondo AS avrebbe riportato la rottura del legamento crociato anteriore.

Un infortunio che non solo inguaia il Barcellona, ma anche la Juventus poiché ciò costringerà i catalani a tornare sul mercato a gennaio e nel loro mirino ci sarebbe un Rabiot che ancora non ha rinnovato con i bianconeri e che già piaceva molto in estate.

Barcellona, infortunio grave per Gavi: i blaugrana tornano su Rabiot

La Spagna aveva già staccato il pass per i prossimi europei e la sfida contro la Georgia di domenica sera doveva essere solo una mera formalità. Invece, per Gavi, la serata si è trasformata in un vero e proprio incubo quando, dopo un controllo aereo, ha sentito un forte dolore al ginocchio destro e dopo 23′ è stato costretto a lasciare il campo in lacrime, dando subito la sensazione che si trattasse di un infortunio grave.

Sensazioni confermate dal quotidiano spagnolo AS che ha parlato subito di rottura del legamento crociato anteriore e ciò vuol dire stagione finita per Gavi che rischia pure di saltare gli Europei. Una bruttissima notizia per il Barcellona che ora è costretto a tornare sul mercato a gennaio per dare a Xavi un nuovo centrocampista visti i tanti impegni dei blaugrana e la cosa non può che preoccupare anche la Juventus.

Tra gli obiettivi dei blaugrana per sostituire Gavi, infatti, c’è anche Adrien Rabiot che ancora non ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri e la trattativa è in stand-by. La mamma-agente del giocatore Veronique Rabiot è in attesa di un’offerta congrua alle sue richieste ed il Barcellona potrebbe andare all’assalto per rovinare i piani dei bianconeri e portare Rabiot in Catalogna.

La Juventus ha fatto sapere che non intende trattare sotto i 15 milioni di euro ed i blaugrana sanno, quindi, che dovranno avanzare un’offerta di almeno 20 milioni di euro per portare a casa il centrocampista francese.