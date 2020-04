Calciomercato Milan, dalla Francia il sogno per il centrocampo

Il sogno del Milan per il centrocampo è Eduardo Camavinga: il talento del Rennes costa tanto, ma i fondi possono arrivare da tagli agli ingaggi e cessioni.

Alla sua prima stagione da professionista ha già saputo conquistare mezza Europa. Le grandi big del calcio europeo non smettono di tenere d’occhio Eduardo Camavinga. Classe 2002, nato in Angola ma nazionale francese under-21, il centrocampista mancino del Rennes ha visto la sua valutazione schizzare alle stelle. Il club bretone vorrebbe incassare almeno 50 milioni di euro dalla sua cessione.

Calciomercato Milan, Camavinga il sogno per la mediana

Il giovanissimo centrocampista piace da tempo al Milan, che lo segue da diversi mesi e che attentamente continua a monitorarne le prestazioni. In particolare è il capo scout rossonero Moncada a visionare con maggior attenzione il ragazzo nato in Angola. E, stando a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, sarebbe proprio il classe 2002 il nome in cima alla lista per rafforzare il centrocampo.

I due maggiori ostacoli sono, oltre all’elevato prezzo, anche l’elevata concorrenza. Le big inglesi, il Paris Saint-Germain e soprattutto il Real Madrid hanno messo gli occhi sul ragazzo e pensano in estate di puntare su di lui.

Calciomercato Milan, fondi in arrivo dalle cessioni

Per tentare di bruciare la concorrenza, il Milan dovrà cercare di muoversi alla svelta e soprattutto dovrà formulare un’offerta importante al Rennes. A giocare a favore dei rossoneri è la situazione cessioni. Il Milan risparmierà cifre importanti dagli ingaggi di Biglia e Bonaventura, che lasceranno il club a zero, ma quasi sicuramente non saranno gli unici addii. Il futuro di Kessie e Paqueta resta tutt’altro che scontato e le loro cessioni potrebbero finanziare almeno un colpo in entrata. Per non parlare poi di Donnarumma, che entrerà nell’ultimo anno di contratto. Se il Milan dovesse cederlo ci sarebbe una notevole plusvalenza oltre che un netto risparmio sull’ingaggio.

In questo modo il Milan potrebbe riuscire a ricavare un importante tesoretto da investire su Camavinga (e non solo). Tra i nomi per il centrocampo, oltre al franco-angolano, non vanno dimenticati l’ex sampdoriano Torreira, l’olandese Koopmeiners e il portoghese Florentino Luis.

